В мессенджере Max уже нашли первых мошенников

В новом российском мессенджере Max, который активно продвигается, появились первые мошенники. Об этом предупредили эксперты сервиса «Защитник МТС». По их словам, злоумышленники пока действуют точечно, но уже обкатывают сценарии, которые в будущем могут применяться массово.

«Мошенники продолжают совершенствовать схемы обмана, а также создавать новые. Например, мы уже видим схемы, связанные с мессенджером Max. Сейчас это единичные случаи, но это говорит о том, что мошенники уже тестируют различные гипотезы, которые впоследствии могут использовать массово. Поэтому мы регулярно внедряем новые инструменты для обнаружения и блокировки нежелательных звонков, предупреждения и защиты абонентов», рассказал директор продукта «Защитник» Андрей Бийчук.

По данным исследования ЦБ «Кибермошенничество: портрет пострадавшего» за 2024 год, на мессенджеры приходилось лишь 15,7% атак. Чаще всего жертв искали по телефону или SMS — этот способ использовался в 45,6% случаев. При этом в опросе не уточнялось, какая часть мессенджер-атак приходилась именно на звонки, а какая — на фишинговые сообщения и прочие схемы.

Контекст ситуации усиливает и то, что 13 августа 2025 года Роскомнадзор объявил о блокировке голосовых вызовов в Telegram и WhatsApp. Ведомство пояснило, что решение связано с многочисленными обращениями граждан и отказом компаний соблюдать требования российского законодательства.

Минцифры считает, что такие меры способны снизить количество мошеннических звонков, которые, по данным силовиков, часто совершаются именно через иностранные мессенджеры.

На фоне этих событий интерес мошенников к Max может вырасти: во-первых, сервис может стать более востребованным на российском рынке, во-вторых, ограничение звонков в популярных зарубежных мессенджерах может привести к миграции пользователей — а значит, и мошенников. Эксперты советуют уже сейчас относиться к любым звонкам и сообщениям с осторожностью, даже на новых платформах.