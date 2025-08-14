Ксеноморф вернулся: обзор первых эпизодов сериала «Чужой: Земля»

На Hulu стартовали первые два эпизода нового сериала Ноя Хоули «Чужой: Земля», и франшиза словно сделала глубокий вдох после десятилетий экспериментов и ремейков. На этот раз пришельцы не скрываются в космосе — они появляются прямо в центре мегаполиса, превращая город в смертельную арену.

Мир будущего и корпоративные интриги

Действие разворачивается в 2120 году, всего за пару лет до событий оригинального фильма Ридли Скотта (1979). Земля и ближайшие планеты поделены между пятью корпорациями: Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic, Threshold и Prodigy.

Кадр из сериала «Чужой: Земля» (2025)

Центральная сюжетная линия сезона опирается на аллегорию «Питера Пэна». Молодой триллионер Бой Кавалье (Сэмюэл Бленкин) — глава Prodigy, юный гений с комплексом бога, стремящийся к бессмертию. На его острове «Нетляндия» ученые проводят эксперименты по переносу человеческого сознания больных детей в синтетические тела. Первой «подопытной» становится девочка Венди (Сидни Чендлер), чей разум переселяют в искусственное тело.

Кадр из сериала «Чужой: Земля» (2025)

На глобальном уровне разворачивается конфликт могущественных корпораций, каждая из которых стремится диктовать судьбу человечества. Их эксперименты с «сверхчеловеком» идут по самым разным направлениям:

Киборги — кибернетически усовершенствованные люди (например, офицер безопасности Морроу);

Синтетические андроиды — существа с искусственным интеллектом (ученый Кирш);

Гибриды — синтетические существа с человеческим сознанием (Венди).

Каждое из этих «творений» показывает, к чему приводят амбиции людей, готовых играть роль богов.

Кадр из сериала «Чужой: Земля» (2025)

Ксеноморф выходит на охоту

Параллельно в центре города Новый Сиам терпит крушение исследовательский корабль «Мажино» Weyland-Yutani. На борту — ксеноморф и другие не менее опасные инопланетные существа. После аварии твари выходят на свободу, превращая все вокруг в кровавое месиво.

Кадр из сериала «Чужой: Земля» (2025)

В спасательную миссию службы безопасности Prodigy Corporation включается медик Джо (Алекс Лоутер), брат Венди, который считает ее погибшей. А Кавалье видит в катастрофе возможность: он отправляет Венди и других синтетиков на миссию по сбору образцов инопланетных существ.

Кадр из сериала «Чужой: Земля» (2025)

Киборг Морроу (Бабу Сизей) с корабля Weyland-Yutani пережил крушение и отчаянно старается выполнить свое задание, любой ценой доставив ксеноморфа руководству своей корпорации. Попутно он обрек на смерть нескольких людей из спасательного отряда, оставив их инопланетным существам на растерзание.

Саспенс и философия

Ной Хоули отходит от привычного замкнутого космического хоррора. Вместо этого открывает городские локации, раскрывает корпоративные интриги и поднимает серьезные вопросы: искусственный интеллект, власть, трансгуманизм.

Кадры из сериала «Чужой: Земля» (2025)

При этом сериал сохраняет верность канону. С первых сцен зрителя погружают в атмосферу оригинального фильма: экипаж выходит из криоподов, завтракает в столовой, а камера скользит по коридорам корабля, выполненным в технологическом дизайне 70-х годов.

Хотя темп истории может показаться медленным, первые два эпизода уверенно закладывают сюжетное и эмоциональное ядро, оставляя достаточно вопросов, чтобы зритель захотел продолжения.

Кадры из сериала «Чужой: Земля» (2025)

В целом старт шоу впечатляет: оно уважает наследие франшизы, но не боится экспериментировать, смешивая корпоративные интриги, научные опыты и личные драмы с динамичным хоррором.

«Чужой: Земля» не просто возвращает франшизу к жизни — сериал предлагает стратегический разворот к смысловым и философским темам, превращая привычный хоррор в современное сай-фай с актуальной социальной подоплекой.