HUAWEI выпустила обновленный планшет MatePad Air 2025

Для работы, творчества и мультимедиа.

Компания HUAWEI выпустила в Китае обновленный планшет MatePad Air 2025. Новинка доступна в четырех цветах: вишнево-розовом, травянисто-зеленом, песочно-белом и дымчато-сером.

HUAWEI позиционирует новинку как устройство для удобной работы с документами, заметками и мультимедиа, где ИИ помогает экономить время и упрощает взаимодействие с контентом.

Характеристики HUAWEI MatePad Air 2025

  • Габариты: 270×183×5.9 мм, вес — 555 г
  • Экран: 12 дюймов, IPS, 2800×1840 пикселей, 280 ppi, 1000 нит, 30-144 Гц, соотношение экрана к корпусу 88%, 16,7 млн цветов
  • Память: 12 ГБ ОЗУ, 256/512 ГБ ПЗУ
  • Камеры: основная — 50 Мп, f/1.8, автофокус; фронтальная — 8 Мп, f/2.2
  • Аккумулятор: 10 100 мАч
  • ОС: HarmonyOS 5.0
  • Связь и интерфейсы: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, USB-С 3.1 Gen 1

MatePad Air 2025 оснащен системой из шести динамиков. Кроме того, в корпус встроены два микрофона.

В новом планшете компания также делает ставку на обновленную внутреннюю экосистему. Одним из ее ключевых элементов стал виртуальный помощник Xiaoyi с ИИ. Он умеет анализировать и составлять краткие сводки документов, переводить тексты на разные языки, распознавать рукописные записи и выполнять другие интеллектуальные задачи.

Вместе с планшетом представлен и новый стилус M-Pencil Pro. Он оснащён смарт-кнопкой Hongmeng Star Ring, с помощью которой можно быстро запускать функции помощника, а также мгновенно преобразовывать речь в текст.

Помимо стандартной версии планшета в продажу поступит модель Soft Light Edition, оснащенная более качественным экраном Cloud Clear Soft Light.

Стоимость новинок следующая:

  • HUAWEI MatePad Air 2025 (12/256 ГБ) — 2999 юаней (~33 300 рублей);
  • HUAWEI MatePad Air 2025 (12/512 ГБ) — 3399 юаней (~37 700 рублей);
  • HUAWEI MatePad Air 2025 Soft Light Edition (12/256 ГБ) — 3299 юаней (~36 600 рублей);
  • HUAWEI MatePad Air 2025 Soft Light Edition (12/512 ГБ) — 3699 юаней (~41 000 рублей).
