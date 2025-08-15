Новости

HUAWEI представила планшет MatePad 11.5 S 2025

Он доступен в обычной версии и версии Soft Light Edition.

HUAWEI помимо планшета MatePad Air 2025 также анонсировала более доступный планшет MatePad 11.5 S 2025. Устройство доступно в обычной версии и в версии Soft Light Edition с улучшенным экраном Cloud Clear Soft Light.

Характеристики HUAWEI MatePad 11.5 S 2025

  • Габариты: 261×177.3×6.1 мм, вес — 515 г
  • Экран: 11.5 дюймов, IPS, 2800×1840 пикселей, 291 ppi, 1000 нит, 30-144 Гц, соотношение экрана к корпусу 87%, 16,7 млн цветов
  • Память: 8/12 ГБ ОЗУ, 256/512 ГБ ПЗУ
  • Камеры: основная — 13 Мп, f/1.8, автофокус; фронтальная — 8 Мп, f/2.0
  • Аккумулятор: 8800 мАч
  • ОС: HarmonyOS 5.0
  • Связь и интерфейсы: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-С 3.1 Gen 1

HUAWEI отметила, что планшет получил обновленную систему охлаждения, которая увеличила производительность на 27% по сравнению с прошлым поколением. Звук обеспечивают четыре динамика с технологией Histen 9.0.

Кроме того, MatePad 11.5 S 2025 оснастили ИИ-функциями, среди которых виртуальный помощник Xiaoyi, анализирующий и составляющий краткие сводки документов, переводящий тексты и т.д.

Планшет доступен в четырех цветах: полевой зеленый, песочно-фиолетовый, морозно-серебристый и космический серый. Цены в Китае следующие:

  • HUAWEI MatePad 11.5 S 2025 (8/256 ГБ) — 2199 юаней (~24 400 рублей);
  • HUAWEI MatePad 11.5 S 2025 (12/256 ГБ) — 2499 юаней (~27 700 рублей);
  • HUAWEI MatePad 11.5 S 2025 Soft Light Edition (12/256 ГБ) — 2799 юаней (~31 100 рублей);
  • HUAWEI MatePad 11.5 S 2025 Soft Light Edition (12/512 ГБ) — 3199 юаней (~35 500 рублей).
id·207664·20250815_1618
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
