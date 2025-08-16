Дэдпул появится в фильме «Мстители: Судный день»

Райан Рейнольдс в роли Дэдпула появится в грядущем фильме Marvel «Мстители: Судный день». Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

Ранее сам актер намекнул на появление в фильме, выложив в соцсетях фото с логотипом «Мстителей». Теперь информация, судя по всему, получила подтверждение. Однако инсайдеры уточняют, что Дэдпул не станет полноценным членом команды супергероев. Чем именно он займется в фильме с возрастным рейтингом 13+, пока неизвестно. Допускаем, что его роль будет эпизодической.

Картина соберет внушительный актерский состав: Роберт Дауни-младший исполнит роль злодея Доктора Дума, Крис Хемсворт вновь вернется к образу Тора, Том Хиддлстон сыграет Локи, Педро Паскаль — Мистера Фантастика, Патрик Стюарт — Профессора Икс, а Иэн МакКеллен — Магнето.

Постановкой фильма занимаются братья Джо и Энтони Руссо, которые уже работали над крупнейшими хитами Marvel. Съемки проходят в Великобритании, а премьера «Судного дня» назначена на 18 декабря 2026 года.