iPhone 17 Pro Max получит один из лучших телеобъективов на рынке

Улучшенный объектив может стать эксклюзивом старшей модели.

iPhone 17 Pro Max предложит пользователям один из лучших телеобъективов среди всех смартфонов. Об этом рассказал инсайдер Instant Digital, не раскрыв конкретных подробностей.

Ранее уже сообщалось, что и iPhone 17 Pro, и iPhone 17 Pro Max могут получить новый 48-мегапиксельный телеобъектив. Однако известный аналитик Мин-Чи Куо предположил, что такая камера может стать эксклюзивом старшей модели.

По слухам, новый телеобъектив обеспечит 8-кратный оптический зум. Более того, предполагается, что он будет оснащен подвижной линзой, что позволит менять фокусное расстояние и переключаться между 5- и 8-кратным оптическим зумом. Такая конструкция потребует больше деталей и места внутри корпуса, что, возможно, объясняет ожидаемое увеличение блока камер в iPhone 17 Pro и 17 Pro Max.

Для сравнения: в нынешних iPhone 16 Pro используется 12-мегапиксельный телеобъектив с фиксированным фокусным расстоянием 120 мм и 5-кратным оптическим зумом. Есть и 2-кратное оптическое приближение, но оно реализовано за счет основной камеры и кропа изображения.

Официальная презентация линейки iPhone 17 ожидается в первой половине сентября 2025 года.

Анатолий Почивалов

