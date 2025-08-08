ИгрыНовости

В EGS бесплатно раздают Road Redemption и 112 Operator

Забрать игры можно до 14 августа.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 19:52

В Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача. До 14 августа, 18:00 мск, в библиотеку можно добавить две игры — Road Redemption и 112 Operator.

Road Redemption — гоночный экшен на мотоциклах в постапокалиптическом мире, где власть захватил жестокий диктатор. Игрок возглавляет банду байкеров и сражается с другими группировками в погоне за крупной наградой. Есть русские субтитры, рейтинг в Steam — 82% на основе более 10,2 тыс. отзывов.

112 Operator — симулятор диспетчера экстренных служб. Нужно координировать спасательные операции при авариях, стихийных бедствиях и других ЧП. Игра поддерживает русские субтитры, а её рейтинг в Steam — 89% при более чем 5,2 тыс. отзывов.

[теги]
[id·207189 ·20250808_1953]
Mafia: The Old Country вышла на ПК и консолях — критики и игроки остались довольны
PUBG Mobile могут заблокировать в России
Genshin Impact перестанет работать на некоторых смартфонах и PlayStation 4
Rockstar готовит систему проверки возраста для GTA Online
Rust выходит на смартфоны: анонсирован мобильный порт культовой игры
Опубликованы системные требования Mafia: The Old Country
Новые промокоды в «Мир танков»: бонус и инвайт-коды на август 2025
Новые промокоды в Genshin Impact на август 2025
Новые рабочие промокоды в Standoff 2 на август 2025
Рабочие промокоды в Roblox на август 2025

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK