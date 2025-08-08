В EGS бесплатно раздают Road Redemption и 112 Operator

В Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача. До 14 августа, 18:00 мск, в библиотеку можно добавить две игры — Road Redemption и 112 Operator.

Road Redemption — гоночный экшен на мотоциклах в постапокалиптическом мире, где власть захватил жестокий диктатор. Игрок возглавляет банду байкеров и сражается с другими группировками в погоне за крупной наградой. Есть русские субтитры, рейтинг в Steam — 82% на основе более 10,2 тыс. отзывов.

112 Operator — симулятор диспетчера экстренных служб. Нужно координировать спасательные операции при авариях, стихийных бедствиях и других ЧП. Игра поддерживает русские субтитры, а её рейтинг в Steam — 89% при более чем 5,2 тыс. отзывов.