Новости

iPhone 17 Air урежут по мощности ради тонкого корпуса

Всё ради того, чтобы смартфон не перегревался в ультратонком корпусе.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 15:09

Новые слухи об iPhone 17 Air говорят о том, что Apple решила пожертвовать частью мощности ради дизайна. По данным инсайдера Fixed Focus Digital, модель получит процессор A19 Pro, но с 5-ядерным графическим процессором. Для сравнения, «прошки» оснастят 6-ядерным GPU.

Причина проста — в тонком корпусе сложно реализовать качественный теплоотвод, а Apple не хочет, чтобы смартфон грелся. Поэтому инженеры пошли на компромисс: чуть меньше мощности, но стабильная работа без перегрева.

Кроме того, источник утверждает, что в обычном iPhone 17 установят базовую версию чипа A19.

id·207382·20250812_1509
iPhone подешевели до минимума в преддверии осенней презентации
HONOR показала лимитку Magic V Flip 2 с кристаллами и эффектом звездного неба
AirPods получат функцию перевода речи в реальном времени
Дату выхода нового трифолда HUAWEI Mate XT 2 раскрыл инсайдер
macOS впервые запустили на iPhone
Клон iPhone 17 Pro вышел в Китае раньше оригинала
Как защитить iPhone от кражи и утери. Пошаговая инструкция
Samsung продала более 20 млн смартфонов серии Galaxy S25
Стало известно, когда Samsung выпустит One UI 8 для Galaxy S24 и S23
Разработчики браузеров ликуют: Apple обязали открыть iOS для сторонних движков
Обзор Galaxy Z Flip 7 fe
В России начались продажи Samsung Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 и Z Flip 7 FE
Продажи HUAWEI Pura 80 Pro и Pura 80 Ultra стартовали в России
Apple выпустила публичную iOS 26 Beta 2 для всех пользователей
Анонс iQOO Z10 Turbo+ — топовый процессор и АКБ на 8000 мАч за 25,5 тыс. рублей
Вышел Samsung Galaxy A17 5G — потенциально самый продаваемый Android-смартфон в мире
Apple может начать собирать iPhone в Америке
Стала известна возможная дата выхода iPhone 17
В iOS 26 нашли упоминание дисплея для новых Apple Watch
Аккумуляторы iPhone 17 Air и iPhone 17 Pro сравнили на фото
Оранжевый iPhone 17 Pro показали на живом фото

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK