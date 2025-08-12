iPhone 17 Air урежут по мощности ради тонкого корпуса

Новые слухи об iPhone 17 Air говорят о том, что Apple решила пожертвовать частью мощности ради дизайна. По данным инсайдера Fixed Focus Digital, модель получит процессор A19 Pro, но с 5-ядерным графическим процессором. Для сравнения, «прошки» оснастят 6-ядерным GPU.

Причина проста — в тонком корпусе сложно реализовать качественный теплоотвод, а Apple не хочет, чтобы смартфон грелся. Поэтому инженеры пошли на компромисс: чуть меньше мощности, но стабильная работа без перегрева.

Кроме того, источник утверждает, что в обычном iPhone 17 установят базовую версию чипа A19.