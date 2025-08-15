Новости

Gemini заработал в России. Мы проверили

Google неожиданно открыл доступ к нейросети Gemini для российских IP.
Ник Денвер сегодня в 01:32

Google без лишнего шума снял ограничение на использование своей нейросети Gemini для пользователей с российскими IP-адресами. Ещё недавно при попытке зайти на сайт сервиса отображалась заглушка:

«Gemini пока не поддерживается в вашей стране».

Сегодня редакция The GEEK зашла на сайт ИИ с российским IP-адресом и обнаружила, что ограничения сняты.

Мы успешно авторизовались в сервисе под своим Google-аккаунтом и протестировали текстовые запросы.

Gemini работает стабильно, интерфейс доступен, на блокировку больше ничего не указывает.

Официальных комментариев от Google по поводу отмены ограничений пока нет. Однако очевидно, что компания либо изменила геополитику доступа, либо проводит техническое обновление.

