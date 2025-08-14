Новости

Производитель чехлов подтвердил дизайн iPhone 17 Pro

Очередное подтверждение внешнего вида будущего флагмана Apple.

Компания dbrand, один из крупнейших производителей аксессуаров для смартфонов, опубликовала рендеры чехла «Tank» для еще не вышедшего iPhone 17 Pro. Изображения подтверждают новый дизайн флагмана Apple.

В частности, iPhone 17 Pro получит большой блок камер, а вспышка и датчик LiDAR переместятся на правую сторону.

Пока что dbrand не принимает заказы на чехлы, но предлагает всем желающим оставить свой электронный адрес, чтобы первыми узнать о старте продаж.

Презентация iPhone 17 состоится уже в сентябре.

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
