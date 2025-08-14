Производитель чехлов подтвердил дизайн iPhone 17 Pro

Компания dbrand, один из крупнейших производителей аксессуаров для смартфонов, опубликовала рендеры чехла «Tank» для еще не вышедшего iPhone 17 Pro. Изображения подтверждают новый дизайн флагмана Apple.

В частности, iPhone 17 Pro получит большой блок камер, а вспышка и датчик LiDAR переместятся на правую сторону.

Пока что dbrand не принимает заказы на чехлы, но предлагает всем желающим оставить свой электронный адрес, чтобы первыми узнать о старте продаж.

Презентация iPhone 17 состоится уже в сентябре.