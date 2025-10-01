Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: месяц с флагманом, который обошел конкурентов в камерах

Весной 2024 года я уже успел познакомиться с HUAWEI Pura 70 Ultra. Тогда смартфон порадовал впечатляющими фотографическими возможностями. И вот месяц назад ко мне приехал его преемник — HUAWEI Pura 80 Ultra.

На старте продаж в России устройство оценили примерно в 140 тысяч рублей, и за эту сумму обещают заметно обновленные камеры, более мощную начинку и ряд других интересных фишек. К слову, в мировом рейтинге камер смартфонов DxOMark он занял почетное первое место.

Но стоит ли воспринимать Pura 80 Ultra исключительно как «камерофон» или за этим аппаратом есть что-то еще? Давайте разбираться!

Характеристики HUAWEI Pura 80 Ultra

Модель: HUAWEI Pura 80 Ultra (LMU-LX9)

Габариты: 163×76.1×8.3 мм, вес — 233.5 г

Дисплей: 6.8 дюймов, OLED LTPO, 2848×1276 пикселей, 460 ppi, 1-120 Гц, ШИМ 1440 Гц, до 3000 нит, Crystal Armour Kunlun

Процессор: Kirin 9020

ОЗУ: 16 ГБ

Память: 512 ГБ

Камеры: основная — 50 Мп, 1-дюймовый сенсор, f/1.6–f/4.0, оптическая стабилизация изображения ультраширокоугольная — 40 МП, f/2.2 телеобъектив — 50 Мп, f/2.4, 3.7-кратный оптический зум, оптическая стабилизация изображения со сдвигом матрицы телеобъектив — 12.5 Мп, f/3.6, 9.4-кратный оптический зум, оптическая стабилизация изображения со сдвигом матрицы фронтальная — 13 Мп, f/2.0, автофокус

Батарея: 5170 мАч, быстрая проводная зарядка HUAWEI SuperCharge 100 Вт, беспроводная быстрая зарядка 80 Вт

Безопасность: встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу

Защита от воды и пыли: IP68/IP69

ОС: EMUI 15.0

Связь и интерфейсы: Wi-Fi 7, 2G, 3G, LTE, Bluetooth 5.2, GPS, AGPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS, NavIC, USB Type-C, NFC, две SIM-карты, eSIM, ИК-порт

Цена на момент обзора: 129 999 ₽

Что в коробке?

HUAWEI Pura 80 Ultra поставляется в аккуратной квадратной коробке белого цвета. Поверх нее надета текстурированная обертка, которая сразу создает впечатление дорогой вещи. На крышке — блестящая надпись с названием модели. В целом все выполнено точно также, как и в прошлом поколении.

Внутри все по классике:

Смартфон;

Блок питания 100 Вт;

Кабель USB-C на USB-C;

Защитный чехол;

Документация;

Скрепка для извлечения SIM-карты.

Отдельно хочется отметить чехол. Он сделан добротно, на ощупь напоминает эко-кожу. В отличие от прошлогоднего, этот вариант закрывает почти весь корпус, оставляя открытыми только кнопки и разъем USB-C.

Массивный фотофлагман

Если вы уже знакомы с Pura 70 Ultra, то Pura 80 Ultra вряд ли сильно удивит своим внешним видом. Он продолжает стиль своего предшественника, однако теперь блок камер стал еще больше. Но если в прошлом поколении внимание было приковано к выдвигающемуся объективу основной камеры, то теперь акцент на двух телеобъективах.

Смартфон выпускается в двух цветах — черном и золотом. У меня второй вариант, и он действительно смотрится эффектно и дорого. Рамка выполнена из алюминия в цвет устройства, а корпус — из стекла Kunlun Glass второго поколения. Задняя панель стала более устойчива к падениям, но постоянно отражает все вокруг и моментально собирает отпечатки пальцев. К счастью, на светлом устройстве они не бросаются в глаза.

Pura 80 Ultra достаточно крупный смартфон и весит 233 грамма. В руке он ощущается солидно: у меня ладонь средняя, и держать аппарат удобно, но одной рукой пользоваться слегка проблематично. Отмечу, что когда держишь смартфон в руке, палец естественным образом ложится под блок камер, и он не мешает ни при хвате, ни при доставании из кармана.

На нижней грани смартфона традиционно располагаются порт USB-C, динамик, микрофон и лоток для двух SIM-карт. Второй динамик и ИК-порт находятся на верхнем торце. Что касается звука, то Pura 80 Ultra играет громко, объемно и чисто. Основные элементы управления, а именно кнопка питания и регулировки громкости, — справа.

В клавишу включения встроен сканер отпечатков пальцев. Кому-то такое решение может показаться странным, ведь большинство производителей уже перешли на подэкранный датчик. Однако у меня претензий нет, сканер работает быстро и точно. Разблокировка по лицу тоже есть, но без 3D-сканирования. В дневное время или при хорошем освещении срабатывает нормально, но в темноте бывают промахи.

HUAWEI Pura 80 Ultra производит впечатление добротно собранного и продуманного устройства. Он достаточно массивный, поэтому не всем будет удобен. Но если вы привыкли к большим моделям, смартфон отлично ложится в руку и дает ощущение премиального гаджета, особенно в золотом цвете.

Большой экран

Спереди у Pura 80 Ultra — слегка закругленный 6,8-дюймовый OLED LTPO экран с разрешением 2848×1276 пикселей. Он поддерживает адаптивную частоту обновления 1-120 Гц, HDR10+ и Always-On Display, а сверху защищен стеклом Kunlun Glass второго поколения и пленкой.

По яркости все в порядке — пиковая до 3000 нит. Даже при попадании прямых солнечных лучей картинка на экране читаемая. В настройках можно выбрать цветовой профиль, включить фильтр синего света или режим «электронной книги», если часто читаете с экрана.

Заявленная частота ШИМ — 1440 Гц. Это достаточно неплохой показатель, но никакого прогресса в сравнении с прошлым поколением. При этом более дешевые конкуренты могут похвастаться 3840 Гц. В настройках экрана можно активировать функцию «Снижение мерцания» (влияет на баланс цвета и автоматическую настройку яркости).

Есть настраиваемый Always-On Display («Постоянное отображение»): можно выбрать стиль отображения часов и уведомлений. На выбор десятки стандартных вариантов и возможность установить или приобрести заставки в приложении «Тема».

Дисплей у Pura 80 Ultra — именно тот случай, когда придираться не к чему. Он большой, яркий, плавный и универсальный: одинаково хорошо подходит и для работы, и для фильмов, и для игр.

Для игр и не только

В основе HUAWEI Pura 80 Ultra лежит чип Kirin 9020. По мощности он примерно на 10-15% быстрее прошлогоднего Kirin 9010. Его дополняют 16 ГБ оперативной памяти и хранилище на 512 ГБ, что в реальной жизни дает хороший запас «на все и сразу». Это единственная конфигурация, которая официально доступна на российском рынке.

Глобальная версия смартфона Pura 80 Ultra поставляется с предустановленной системой EMUI 15.0. В повседневных задачах интерфейс работает плавно, приложения открываются моментально, никаких зависаний.

В играх смартфон ведет себя, как и полагается флагману HUAWEI: Genshin Impact, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, War Thunder Mobile идут на высоких настройках стабильно, но на «ультре» бывают просадки кадров. Впрочем, играть комфортно, нагрев хоть и есть, но он не мешает.

Как и прежде, Google-сервисов нет, вместо них HUAWEI предлагает магазин приложений AppGallery, виртуальную среду GBox и ручную установку apk-файлов. Учетные записи без проблем «подтягиваются». С одной стороны это «костыли» и хочется смартфон без них, а с другой — нетребовательным пользователям хватит имеющихся инструментов обхода ограничений, а требовательные самостоятельно смогут настроить все под себя.

А вот что удивляет, так это отсутствие по-настоящему интересных ИИ-функций. Здесь нет встроенного AI-планировщика, генерации картинок или рерайта текста, только несколько фишек в редакторе фото. Допускаю, что все самое «вкусное» достается HarmonyOS, а не EMUI. Например, Pura 80 Ultra умеет предупреждать пользователя, если в его смартфон кто-нибудь «подглядывает» сзади. Однако в имеющейся модели найти функцию я не смог.

Камерофон с нюансами

О Pura 80 Ultra чаще всего говорят в разрезе его камер — и не зря. Это действительно главный козырь смартфона. Я постараюсь описать свой опыт использования максимально просто и без лишних технических деталей: что хорошо получается, а где есть нюансы.

Главный модуль на 50 Мп с переменной диафрагмой справляется с дневными фото отлично: кадры выходят детализированными, с правильными цветами и балансом белого. Снимки отличаются яркостью и живостью, каждая деталь на месте, а камера уверенно передает текстуры и контуры объектов.

Ночью камера тоже не подводит — шумов мало, тени проработаны, но есть нюанс: яркие огни фонарей или витрин могут давать сильные блики, и это заметно портит атмосферу кадра.

Второй модуль — два телеобъектива на 50 Мп и 12,5 Мп. Первый имеет 3,7-кратный оптический зум, а второй — 9,4-кратный. При съемке заметен переход между объективами, но в целом это не мешает. Кроме того, смена модулей сопровождается легким щелчком.

В светлое время суток фото получаются четкими, без лишней обработки, с приятным естественным цветом. Ночью картинка тоже достойная: можно увеличить кадр и при этом сохранить читаемость мелких объектов, хотя насыщенность иногда зашкаливает, да и проблема с бликами и пересветами остается.

К сожалению, «ложкой дегтя» стала нейросетевая обработка, которая в некоторых сценариях откровенно превращает снимок в сгенерированное изображение. Пример с Луной показателен и его даже не хочется комментировать.

Способности зума

Широкоугольный модуль на 40 Мп днем выдает вполне хорошие фото, но ночью детализация заметно падает, как и точность цветопередачи. Впрочем, алгоритмы вытягивают фото, и «стыдных» кадров не получается. Примечательно, но именно ширик максимально приятно работает с источниками света.

Pura 80 Ultra «пишет» видео в 4K при 60 fps. Если включить HDR, частота падает до 30 fps. Картинка плавная, с нормальной цветопередачей и чистым звуком.

Быстро и надолго

За автономность в HUAWEI Pura 80 Ultra отвечает батарея на 5170 мАч. Комплектный адаптер питания на 100 Вт заряжает его с 1% до 100% примерно за 50-55 минут.

Есть и беспроводная зарядка: до 80 Вт с фирменной станцией HUAWEI, либо около 15 Вт, если использовать сторонние зарядные устройства. Смартфон также умеет делиться энергией — по проводу до 18 Вт, по воздуху до 20 Вт.

По времени работы особых сюрпризов нет: при стандартном использовании (соцсети, мессенджеры, фото, немного игр) смартфон держится сутки. Если нагрузка средняя — можно спокойно протянуть и два дня.

Итого: стоит ли покупать HUAWEI Pura 80 Ultra?

HUAWEI Pura 80 Ultra — это смартфон, в котором основной упор сделан на камеры, экран и производительность. Он не пытается удивить какими-то радикально новыми фишками, но в ключевых моментах показывает стабильный флагманский уровень.

Минусы у него тоже есть: габариты подойдут не всем, набор «умных» AI-функций уступает конкурентам, а ночью камеры достаточно посредственно работают с источниками света. Если вас это не пугает, то Pura 80 Ultra смело можно рассматривать для покупки.