HONOR Magic 8 Pro получит поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт | The GEEK
close
Новости

HONOR Magic 8 Pro получит поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт

Базовая модель ограничится 90 Вт.

Перед предстоящим в октябре анонсом смартфоны HONOR Magic 8 и Magic 8 Pro прошли сертификацию 3C. Благодаря ей стало известно, что базовая версия получит поддержку быстрой зарядки мощностью 90 Вт, а «прошка» — рекордных 120 Вт.

Что касается батарей, то оба смартфона оснащены аккумуляторами на 7000 мАч. Однако особый интерес вызывает набор камер HONOR Magic 8 Pro. Согласно утечкам, он может стать первым смартфоном компании с двойной 200-Мп камерой: основа + перископ.

Накануне стало известно, что HONOR Magic 8 показал рекордный результат в AnTuTu.

id·211415·20250927_1839
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
HONOR Magic 8 показал рекордный результат в AnTuTu
Samsung Galaxy S26 Ultra с S-Pen в корпусе показали на рендере
Мировой анонс OriginOS 6 на базе Android 16 состоится 15 октября
Xiaomi может переименовать будущую раскладушку Mix Fold в Xiaomi 17 Fold
Глобальный Xiaomi 17 может получить «урезанную» на 10% батарею
OPPO Reno 14 5G получил лимитированную версию с меняющей цвет задней панелью
Ультратонкий iPhone Air не пользуется популярностью у россиян
«М.Видео» продлила предзаказ на iPhone 17 и другие новинки Apple из-за ажиотажного спроса
OnePlus 15 получит экран 165 Гц с очень тонкими рамками
Samsung выпустила Galaxy A36 и A56 в новых расцветках
Флагманский HONOR Magic 8 красуется на «живых» фото
Характеристики HONOR 500 Pro утекли в сеть до анонса
HONOR показала дизайн MagicOS 10 — «жидкое стекло» из iOS 26 на минималках
HONOR выпустит бета-версию MagicOS 10 на базе Android 16 в сентябре
В России начались продажи 5G-версии планшета HONOR Pad 10
Обзор HONOR GT
Характеристики игровых HONOR GT 2 и GT 2 Pro утекли в сеть
HONOR выпустила Magic V Flip 2 — элегантная раскладушка, которую улучшили во всем
HONOR Magic V5 попал в Книгу рекордов Гиннесса
HONOR выпустила в России MagicBook X16 AMD 2025 — самый доступный и выносливый ноутбук бренда

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  2. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры

  3. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры

  4. Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?

    Обзоры

  5. Обзор LG UltraGear 39GS95QE-B: изогнутый OLED-монитор для геймеров и киноманов

    Обзоры

  6. Обзор Samsung Galaxy A36: проходной смартфон или надежный середняк?

    Обзоры
Смотреть все обзоры