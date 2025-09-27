HONOR Magic 8 Pro получит поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт

Перед предстоящим в октябре анонсом смартфоны HONOR Magic 8 и Magic 8 Pro прошли сертификацию 3C. Благодаря ей стало известно, что базовая версия получит поддержку быстрой зарядки мощностью 90 Вт, а «прошка» — рекордных 120 Вт.

Что касается батарей, то оба смартфона оснащены аккумуляторами на 7000 мАч. Однако особый интерес вызывает набор камер HONOR Magic 8 Pro. Согласно утечкам, он может стать первым смартфоном компании с двойной 200-Мп камерой: основа + перископ.

Накануне стало известно, что HONOR Magic 8 показал рекордный результат в AnTuTu.