Продажи смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 и WATCH D2 стартовали в России

Цены на новинки начинаются от 22 999 рублей.

Российские магазины электроники объявили о старте продаж новой серии смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6, а также обновленных WATCH D2.

Напомним, устройства были представлены в Париже в сентябре. В линейку WATCH GT 6 вошли две модели: WATCH GT 6 (41мм и 46 мм) и GT 6 Pro. Традиционно они отличаются друг от друга как по характеристикам, так и по дизайну.

Что же касается WATCH D2, то это обновленная версия смарт-часов, которая теперь поддерживает расширенные функции мониторинга артериального давления, включая однократные и повторяющиеся напоминания об измерениях.

Цены на умные часы следующие:

  • HUAWEI WATCH GT 6 — от 22 999 до 24 999 рублей;
  • HUAWEI WATCH GT 6 Pro — от 29 999 до 39 999 рублей;
  • HUAWEI WATCH D2 — 29 999 рублей.

При покупке с 1 октября до 31 октября некоторые магазины дарят наушники HUAWEI FreeBuds 6i.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
