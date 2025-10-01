Продажи смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 и WATCH D2 стартовали в России

Российские магазины электроники объявили о старте продаж новой серии смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6, а также обновленных WATCH D2.

Напомним, устройства были представлены в Париже в сентябре. В линейку WATCH GT 6 вошли две модели: WATCH GT 6 (41мм и 46 мм) и GT 6 Pro. Традиционно они отличаются друг от друга как по характеристикам, так и по дизайну.

Подробнее о HUAWEI WATCH GT 6 HUAWEI представила смарт-часы WATCH GT 6 и GT 6 Pro

Что же касается WATCH D2, то это обновленная версия смарт-часов, которая теперь поддерживает расширенные функции мониторинга артериального давления, включая однократные и повторяющиеся напоминания об измерениях.

Подробнее о HUAWEI WATCH D2 HUAWEI анонсировала обновленные часы WATCH D2

Цены на умные часы следующие:

HUAWEI WATCH GT 6 — от 22 999 до 24 999 рублей;

HUAWEI WATCH GT 6 Pro — от 29 999 до 39 999 рублей;

HUAWEI WATCH D2 — 29 999 рублей.

При покупке с 1 октября до 31 октября некоторые магазины дарят наушники HUAWEI FreeBuds 6i.