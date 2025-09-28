Приближающаяся к Земле комета 3I/ATLAS пережила «удар» Солнца и направляется к Марсу | The GEEK
Приближающаяся к Земле комета 3I/ATLAS пережила «удар» Солнца и направляется к Марсу

Астрономы зафиксировали очень редкое явление: на межзвездную планету обрушилась корональная масса — мощный выброс плазмы с поверхности Солнца.

Астрономы продолжают внимательно следить за межзвездным объектом 3I/ATLAS, который был обнаружен в начале июля. Предположительно это комета, летящая через Солнечную систему со скоростью около 220 тысяч км/ч. Уже на следующей неделе она должна пролететь мимо Марса на рекордно малом расстоянии.

Но ее путешествие оказалось не таким спокойным. Совсем недавно на объект обрушилась корональная масса — мощный выброс плазмы с поверхности Солнца. Подобные столкновения происходят крайне редко. Ученые пока не знают, как именно солнечный удар сказался на комете.

Подобные явления уже наблюдались раньше. Например, в 2007 году аппарат NASA STEREO A зафиксировал, как комета Энке временно потеряла хвост после удара солнечной плазмы, но восстановила его всего через несколько минут.

3I/ATLAS удивляет исследователей все больше. Анализы показали, что соотношение углекислого газа и воды в нем гораздо выше, чем ожидалось. К тому же его траектория подозрительно точно выводит его мимо Юпитера, Марса и Венеры. Некоторые ученые даже допускают, что объект может оказаться не естественным, а созданным искусственно, хотя NASA скептически относится к такой версии.

По расчетам, диаметр 3I/ATLAS достигает не менее 5 километров, а масса может превышать 33 миллиарда тонн — это значительно больше, чем у предыдущих межзвездных гостей.

С приближением к Солнцу объект резко увеличил яркость, особенно в зеленой части спектра. Это объясняется активным выделением газа — в первую очередь молекулярного углерода (C2), который начинает светиться изумрудным оттенком под действием ультрафиолетового излучения.

На следующей неделе 3I/ATLAS пройдет всего в 2,7 млн км от Марса. Астрономы надеются, что это позволит лучше рассмотреть последствия солнечной атаки и раскрыть еще больше тайн необычного путешественника из межзвездного пространства.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
