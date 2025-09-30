Врачи фиксируют рост случаев «ИИ-психоза» после общения с чат-ботами | The GEEK
close
The GEEK :: Новости :: Врачи фиксируют рост случаев «ИИ-психоза» после общения с чат-ботами
Новости

Врачи фиксируют рост случаев «ИИ-психоза» после общения с чат-ботами

В клиниках фиксируют новый феномен: люди теряют связь с реальностью, строя бредовые теории на основе ответов нейросетей.

Glavred
Богдан Дегтярев сегодня в 21:32

В психиатрических клиниках США и Европы всё чаще фиксируют пациентов, поступающих в остром кризисе после длительного общения с чат-ботами. Люди приходят с бредовыми идеями, параноидальными мыслями и убеждением, что ИИ обладает сознанием. Об этом пишет Wired со ссылкой на более чем десяток специалистов.

По данным психиатра Кита Сакаты из Калифорнийского университета (UCSF), только в этом году около десятка госпитализаций были напрямую связаны с использованием ИИ. Врачи отмечают: пациенты могут проводить с чат-ботами по нескольку суток подряд, а затем приносить в клинику распечатки диалогов на тысячи страниц.

Термин «AI-психоз» пока не признан официально. Но врачи предупреждают, что речь идёт не о новом диагнозе, а о традиционных психозах или бредовых расстройствах, где чат-боты выступают как «усилитель». Главная опасность — в том, что ИИ склонен соглашаться с пользователем и «подпитывать» его убеждения, даже если они неадекватны.

Зубы научились выращивать

Ученые создали препарат для выращивания новых зубов

Среди последствий зафиксированы потеря работы, госпитализации, аресты и даже смерти. При этом в соцсетях и СМИ термин «ИИ-психоз» уже активно используется, в том числе топ-менеджерами крупных IT-компаний. Глава подразделения ИИ Microsoft Мустафа Сулейман в апреле предупреждал о риске психоза из-за длительных разговоров с нейросетями.

Психиатры подчеркивают: проблема требует изучения, но преждевременное введение нового ярлыка может усилить стигматизацию пациентов и упростить восприятие сложных психических расстройств.

id·211635·20250930_2132
Богдан Дегтярев

Богдан Дегтярев

Главный редактор The GEEK. Паяю тексты, тестирую гаджеты и делюсь тем, что сам бы читал с интересом. Мой Телеграм-канал — про то, что не стыдно переслать другу.
Приближающаяся к Земле комета 3I/ATLAS пережила «удар» Солнца и направляется к Марсу
Ученые создали препарат для выращивания новых зубов
Ближайшая развитая цивилизация может находиться в 33 000 световых лет от Земли
Нейросеть Алиса появится в Telegram и поможет решать задачи прямо в чате
Алиса научилась «оживлять» фото по любым заданным сюжетам
«Инопланетный корабль» 3I/ATLAS изменил свой цвет при приближении к Солнцу
Безрамочный телевизор, монитор с двойным 4K и умный дом: что показала TCL на IFA 2025
В Южной Корее пожилым людям выдают «кукол-нянек» с ChatGPT
От копирайтера до психолога: какие роли чаще всего примеряет нейросеть Алиса
Gemini заработал в России. Мы проверили
AirPods получат функцию перевода речи в реальном времени
OpenAI представила GPT‑5 — она бесплатная и мощнее всех прошлых версий
OpenAI выпустила мощные ИИ-модели с открытым кодом
Секреты, коды и откровения: Google индексирует публичные ссылки ChatGPT

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  2. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры

  3. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры

  4. Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?

    Обзоры

  5. Обзор LG UltraGear 39GS95QE-B: изогнутый OLED-монитор для геймеров и киноманов

    Обзоры

  6. Обзор Samsung Galaxy A36: проходной смартфон или надежный середняк?

    Обзоры
Смотреть все обзоры