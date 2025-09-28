Apple готовит к выходу iOS 26.0.1 | The GEEK
Apple готовит к выходу iOS 26.0.1

Новых функций ожидать не стоит, обновление будет направлено на исправление ошибок.

Apple готовит к выходу обновление iOS 26.0.1, которое должно устранить ряд проблем. Анонимный источник опубликовал в соцсети X номер сборки (23A355), который компания раскрывает за день до релиза.

Традиционно Apple выпускает апдейты в понедельник или вторник, поэтому выход iOS 26.0.1 ожидается уже 29 или 30 сентября.

Обновление должно устранить проблемы с Wi-Fi, Bluetooth и CarPlay, с которыми столкнулись владельцы новых iPhone 17. Помимо этого, в прошивку могут войти и другие мелкие исправления, направленные на повышение стабильности устройств.

id·211475·20250928_1916
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
