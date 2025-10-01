Наушники HUAWEI FreeBuds 7i с умным шумоподавлением вышли в России

В российских магазинах электроники стартовали продажи беспроводных наушников HUAWEI FreeBuds 7i, оснащенных обновленной системой интеллектуального активного шумоподавления 4.0.

Устройство способно снижать уровень внешнего шума до 55 дБ благодаря технологии обратных звуковых волн и крупному вентиляционному отверстию площадью 8 мм². За работу шумоподавления отвечают три микрофона — два внешних и один внутренний, которые собирают данные каждые 2,6 микросекунды и передают их в аудиопроцессор в реальном времени.

Дополнительный микрофон с поддержкой костной проводимости помогает сохранять четкость голосовых вызовов даже при уровне шума до 90 дБ и сильном ветре. Подробнее о наушниках читайте в отдельном материале.

HUAWEI FreeBuds 7i доступны в розовом, белом и черном цветах по цене 7 999 рублей. В период с 1 октября по 31 октября действует скидка 500 рублей.