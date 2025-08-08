Новости

Продажи HUAWEI Pura 80 Pro и Pura 80 Ultra стартовали в России

Долгожданные камерофоны добрались до российского рынка.

В России стартовали продажи новых смартфонов HUAWEI Pura 80 Ultra и HUAWEI Pura 80 Pro.  

Оба смартфона получили процессор Huawei Kirin 9020, емкий аккумулятор на 5170 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 100 Вт, а также 6,8-дюймовые AMOLED-экраны с разрешением 2848×1276 пикселей, яркостью до 3000 нит и частотой обновления 120 Гц.

HUAWEI Pura 80 Pro

Главная особенность новых моделей — это камеры. У Pura 80 Pro:

  • Основная — 50 Мп (1″, f1.6-f4.0, OIS);
  • Макро-телеобъектив — 48 Мп (f2.1, 4-кратный оптический зум, OIS);
  • Сверхширик — 40 Мп (f2.2);
  • Фронтальная — 13 Мп (f2.0, автофокус).
HUAWEI Pura 80 Ultra

Pura 80 Ultra получил следующий набор камер:

  • Основная — 50 Мп (1″, f1.6-f4.0, расширенный динамический диапазон 16 EV, OIS);
  • Перископ с двумя объективами — 50 Мп (f2.4, 1/1.28″, 3,7-кратный оптический зум) + 12,5 Мп (f3.6, 1/2,88″, 9,4-кратный оптический зум);
  • Сверхширик — 40 Мп (f2.2);
  • Фронтальная — 13 Мп (f2.0, автофокус).

«Ультра» представлена в двух цветах: сверкающем золотом и черном. «Прошка» доступна в трех вариантах: глянцевом красном, белом и черном. Подробнее о новинках читайте тут и тут.

Цены на смартфоны Pura 80 в России:

  • HUAWEI Pura 80 Pro (12/512 ГБ) — 89 999 рублей;
  • HUAWEI Pura 80 Ultra (16/512 ГБ) — 139 999 рублей.

В подарок с HUAWEI Pura 80 Ultra идут часы HUAWEI Watch GT 5 Pro, а с HUAWEI Pura 80 Pro — HUAWEI Watch GT 5.

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
