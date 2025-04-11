Промокоды

Новые рабочие промокоды в Standoff 2 на апрель 2025

Список актуальных промокодов на голду, ножи, оружие, кейсы, скины и случайные награды

Промокоды в Standoff 2 — это отличная возможность для игроков бесплатно получить ценные награды: скины на оружие, ножи, голду или кейсы. Публикуем рабочие промокоды в Standoff 2 на апрель 2025 года, а также рассказываем, как их активировать. Добавьте страницу в «Закладки», мы будем обновлять ее и добавлять новые промокоды.

Важно: промокоды стендофф могут иметь ограниченный срок действия или лимит на количество активаций, либо действовать только в определенных регионах. Если у вас не получается активировать один из нижеперечисленных промокодов, то попробуйте другой.

Рабочие промокоды Standoff 2 на апрель 2025

  • 2AAVJGY3GFN7 — M4 Necromancer
  • NJ5FUE3DTYVY — M4 Revival
  • 1STTWITCHDROPS — Fragment Box (3x) и M4A1 Paladin (3x)
  • 86QNRALAAH2B — Chameleon (3x)
  • DUYNWRPAF47F — случайный скин
  • 6FCUGYFGDHZJ
  • 2MFGC48PLNZU
  • S02CARNBRAZ
  • HD9CYAG2ATPV — M9 Bayonet Dragon Glass
  • FFGK3L38WWQZ — Butterfly Fire Storm
  • HFB8LQH2LL9F — M4A1 Sparkling Gaze, нож Kommando Frozen, перчатки Geometric
  • AF4NJTNXHTK8 — AWM Winter Sport, нож M9 Bayonet Frozen, перчатки Neuro
  • BW6J4A3K5TQ7 — Karambit Year of the Tiger
  • VHB5PXTMKAAA — AWM Nebula
  • NUS8WMNTYKMG — M9 Bayonet Dark Shiver
  • PQ28C7ZRTKRM — Kunai Cold Flame
  • TJATBS2KBPEU — Butterfly Legacy
  • R3DT2A8FUJZR — Kunai Augustite
  • K5YCSYBJYNNL — Butterfly Dragon Glass
  • XFFMVL7UMDUQ — Mantis Nest
  • GWQCWYZQSLDZ — Butterfly Dragon Glass
  • JRX6LV6VL2N8 — G22 Relic
  • L7FJ7BPEZP6H — G22 Haunt
  • NDHJ4XRJKMME — F/S Poison
  • LAQRXYUNFNAW — M9 Bayonet Dark Shiver
  • TA8AEPSMPZR7 — Kommando Reaper
  • NRNWZRBZRUXA — Butterfly Legacy
  • SBBEYKBWPFAD — Tanto Malachite
  • C6CAXK7QAXRN — Kommando Prism
  • J7H6AGPHVLFQ
  • THCMNYCEJLQV — перчатки Raider
  • MTAUAL8N76KC — нож Legacy

Как ввести промокод в Standoff 2?

В игре:

  1. Войдите в Standoff 2
  2. Нажмите на иконку пистолета в левой части экрана
  3. В «Магазине» выберите вкладку «Промокод»
  4. Введите промокод и нажмите «Применить». Если код действителен, то награда появится в вашем инвентаре.

Через официальный сайт:

  1. Зайдите на официальный сайт Standoff 2
  2. В поле «Укажите свой аккаунт» введите ваш ID и нажмите «Искать»
  3. Перейдите в раздел «Промокод», введите промокод и нажмите «Применить». Если код действителен, то награда появится в вашем инвентаре.
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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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