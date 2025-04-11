Новые рабочие промокоды в Standoff 2 на апрель 2025

Промокоды в Standoff 2 — это отличная возможность для игроков бесплатно получить ценные награды: скины на оружие, ножи, голду или кейсы. Публикуем рабочие промокоды в Standoff 2 на апрель 2025 года, а также рассказываем, как их активировать. Добавьте страницу в «Закладки», мы будем обновлять ее и добавлять новые промокоды.
Важно: промокоды стендофф могут иметь ограниченный срок действия или лимит на количество активаций, либо действовать только в определенных регионах. Если у вас не получается активировать один из нижеперечисленных промокодов, то попробуйте другой.
Рабочие промокоды Standoff 2 на апрель 2025
- 2AAVJGY3GFN7 — M4 Necromancer
- NJ5FUE3DTYVY — M4 Revival
- 1STTWITCHDROPS — Fragment Box (3x) и M4A1 Paladin (3x)
- 86QNRALAAH2B — Chameleon (3x)
- DUYNWRPAF47F — случайный скин
- 6FCUGYFGDHZJ
- 2MFGC48PLNZU
- S02CARNBRAZ
- HD9CYAG2ATPV — M9 Bayonet Dragon Glass
- FFGK3L38WWQZ — Butterfly Fire Storm
- HFB8LQH2LL9F — M4A1 Sparkling Gaze, нож Kommando Frozen, перчатки Geometric
- AF4NJTNXHTK8 — AWM Winter Sport, нож M9 Bayonet Frozen, перчатки Neuro
- BW6J4A3K5TQ7 — Karambit Year of the Tiger
- VHB5PXTMKAAA — AWM Nebula
- NUS8WMNTYKMG — M9 Bayonet Dark Shiver
- PQ28C7ZRTKRM — Kunai Cold Flame
- TJATBS2KBPEU — Butterfly Legacy
- R3DT2A8FUJZR — Kunai Augustite
- K5YCSYBJYNNL — Butterfly Dragon Glass
- XFFMVL7UMDUQ — Mantis Nest
- GWQCWYZQSLDZ — Butterfly Dragon Glass
- JRX6LV6VL2N8 — G22 Relic
- L7FJ7BPEZP6H — G22 Haunt
- NDHJ4XRJKMME — F/S Poison
- LAQRXYUNFNAW — M9 Bayonet Dark Shiver
- TA8AEPSMPZR7 — Kommando Reaper
- NRNWZRBZRUXA — Butterfly Legacy
- SBBEYKBWPFAD — Tanto Malachite
- C6CAXK7QAXRN — Kommando Prism
- J7H6AGPHVLFQ
- THCMNYCEJLQV — перчатки Raider
- MTAUAL8N76KC — нож Legacy
Как ввести промокод в Standoff 2?
В игре:
- Войдите в Standoff 2
- Нажмите на иконку пистолета в левой части экрана
- В «Магазине» выберите вкладку «Промокод»
- Введите промокод и нажмите «Применить». Если код действителен, то награда появится в вашем инвентаре.
Через официальный сайт:
- Зайдите на официальный сайт Standoff 2
- В поле «Укажите свой аккаунт» введите ваш ID и нажмите «Искать»
- Перейдите в раздел «Промокод», введите промокод и нажмите «Применить». Если код действителен, то награда появится в вашем инвентаре.
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