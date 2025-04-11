Новые рабочие промокоды в Standoff 2 на апрель 2025

Промокоды в Standoff 2 — это отличная возможность для игроков бесплатно получить ценные награды: скины на оружие, ножи, голду или кейсы. Публикуем рабочие промокоды в Standoff 2 на апрель 2025 года, а также рассказываем, как их активировать. Добавьте страницу в «Закладки», мы будем обновлять ее и добавлять новые промокоды.

Важно: промокоды стендофф могут иметь ограниченный срок действия или лимит на количество активаций, либо действовать только в определенных регионах. Если у вас не получается активировать один из нижеперечисленных промокодов, то попробуйте другой.

Рабочие промокоды Standoff 2 на апрель 2025

2AAVJGY3GFN7 — M4 Necromancer

NJ5FUE3DTYVY — M4 Revival

1STTWITCHDROPS — Fragment Box (3x) и M4A1 Paladin (3x)

86QNRALAAH2B — Chameleon (3x)

DUYNWRPAF47F — случайный скин

6FCUGYFGDHZJ

2MFGC48PLNZU

S02CARNBRAZ

HD9CYAG2ATPV — M9 Bayonet Dragon Glass

FFGK3L38WWQZ — Butterfly Fire Storm

HFB8LQH2LL9F — M4A1 Sparkling Gaze, нож Kommando Frozen, перчатки Geometric

AF4NJTNXHTK8 — AWM Winter Sport, нож M9 Bayonet Frozen, перчатки Neuro

BW6J4A3K5TQ7 — Karambit Year of the Tiger

VHB5PXTMKAAA — AWM Nebula

NUS8WMNTYKMG — M9 Bayonet Dark Shiver

PQ28C7ZRTKRM — Kunai Cold Flame

TJATBS2KBPEU — Butterfly Legacy

R3DT2A8FUJZR — Kunai Augustite

K5YCSYBJYNNL — Butterfly Dragon Glass

XFFMVL7UMDUQ — Mantis Nest

GWQCWYZQSLDZ — Butterfly Dragon Glass

JRX6LV6VL2N8 — G22 Relic

L7FJ7BPEZP6H — G22 Haunt

NDHJ4XRJKMME — F/S Poison

LAQRXYUNFNAW — M9 Bayonet Dark Shiver

TA8AEPSMPZR7 — Kommando Reaper

NRNWZRBZRUXA — Butterfly Legacy

SBBEYKBWPFAD — Tanto Malachite

C6CAXK7QAXRN — Kommando Prism

J7H6AGPHVLFQ

THCMNYCEJLQV — перчатки Raider

MTAUAL8N76KC — нож Legacy

Как ввести промокод в Standoff 2?

В игре:

Войдите в Standoff 2 Нажмите на иконку пистолета в левой части экрана В «Магазине» выберите вкладку «Промокод» Введите промокод и нажмите «Применить». Если код действителен, то награда появится в вашем инвентаре.

Через официальный сайт:

Зайдите на официальный сайт Standoff 2 В поле «Укажите свой аккаунт» введите ваш ID и нажмите «Искать» Перейдите в раздел «Промокод», введите промокод и нажмите «Применить». Если код действителен, то награда появится в вашем инвентаре.