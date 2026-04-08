Опубликован тизер нового агента в Standoff 2

Студия Axlebolt опубликовала тизер нового агента для популярного мобильного шутера Standoff 2. Он станет частью следующего обновления игры.
Персонаж по имени Хаммер, как ожидается, появится в игре 17 апреля — к девятилетию проекта. Это тяжеловооружённый оперативник, облачённый в усиленную броню и шлем, а в его арсенале — фирменный дробовик.
В анонсе создатели намекнули, что одним персонажем обновление не ограничится.
«Знакомься, это Хаммер. Мощный, брутальный и просто крутой. Он появится в игре уже совсем скоро. И не один — с друзьями!»,
— Standoff 2.