ИгрыНовости

Опубликован тизер нового агента в Standoff 2

Выход очередного обновления игры ожидается на следующей неделе.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 20:53
Студия Axlebolt опубликовала тизер нового агента для популярного мобильного шутера Standoff 2. Он станет частью следующего обновления игры.

Персонаж по имени Хаммер, как ожидается, появится в игре 17 апреля — к девятилетию проекта. Это тяжеловооружённый оперативник, облачённый в усиленную броню и шлем, а в его арсенале — фирменный дробовик.

В анонсе создатели намекнули, что одним персонажем обновление не ограничится.

«Знакомься, это Хаммер. Мощный, брутальный и просто крутой. Он появится в игре уже совсем скоро. И не один — с друзьями!»,

— Standoff 2.


Обсудить
Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

Смотреть все обзоры