Сервис для обмена геопозиции Zenly закрывается

Snapchat закрывает свой сервис по обмену местоположением Zenly. Такое решение компания приняла из-за сокращения расходов.

Генеральный директор компании Эван Шпигель поделился, что закрытие сервиса только первый шаг. Им также пришлось отменить производство видеоигр, собственного музыкального приложения Voisey, ПО для дронов Pixy и сократить штат на 20%.

Zenly запустили в 2014 году, до России сервис дошел в 2016 году. Он занимал высокие позиции по скачиванию в магазинах приложений.

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