Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Новости

Сервис для обмена геопозиции Zenly закрывается

Snapchat закрывает свой сервис по обмену местоположением Zenly. Такое решение компания приняла из-за сокращения расходов.

Генеральный директор компании Эван Шпигель поделился, что закрытие сервиса только первый шаг. Им также пришлось отменить производство видеоигр, собственного музыкального приложения Voisey, ПО для дронов Pixy и сократить штат на 20%.

Zenly запустили в 2014 году, до России сервис дошел в 2016 году. Он занимал высокие позиции по скачиванию в магазинах приложений.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!

Теги: 
Источник:
Techcrunch

Комментарии

Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии