В России набирает популярность приложение для слежки за друзьями Zenly

В России набирает популярность французская социальная сеть Zenly, которая позволяет отслеживать местоположение друзей. Как оказалось, во втором квартале этого года приложение стало третьим по счёту в рейтинге самых скачиваемых.

Любопытно, что в первом квартале этого года программа была на 54 месте, но затем резко набрала популярность.

За апрель-июнь приложение обошло мессенджер WhatsApp и социальную сеть Instagram. Впереди лишь Telegram и TikTok, причём такая ситуация наблюдается на iOS и Android.

В техническом плане Zenly запрашивает у пользователей геолокацию и передаёт координаты на общую карту. Это позволяет видеть друзей поблизости, показывая, чем те занимаются. Для этого выводится статус-уточнение.

Важно отметить, что видеть на карте можно только друзей в самой Zenly, а не всех людей подряд, даже если они пользуются приложением.