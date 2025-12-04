Snapchat заблокировали в России

Роскомнадзор заблокировал мессенджер Snapchat на территории России. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Регулятор сообщил, ссылаясь на правоохранительные органы, что сервис использовался «для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан». В ведомстве уточнили, что ограничения в отношении работы Snapchat начали вводить ещё 10 октября.

По такой же причине Роскомнадзор накануне ввел ограничительные меры против FaceTime в России.