YouTube удалил популярный канал с архивами WWDC по запросу Apple

Крупнейший канал с архивными записями WWDC был удалён на YouTube по жалобе Apple. Об этом рассказал создатель канала Брендан Шэнкс.

По словам Брендана он собирал коллекцию на протяжении двух лет, каждый ролик он обрабатывал и искал уникальные, которых больше нигде нет. Канал насчитывал более сотни роликов, многие из них были созданы ещё в начале «нулевых».

Поздравляю, Apple, вы удалили мой канал на YouTube, содержащий сотни видео с WWDC 20-летней давности. Не хотелось бы, чтобы кто-нибудь узнал о Mac OS X, Darwin, Aqua или WebObjects 🤣 Брендан Шэнкс в Твиттере

Всего на его YouTube-канал «прилетело» 3 страйка за нарушение авторских прав от самой Apple. После этого его аккаунт был заблокирован. Теперь Брендан Шэнкс хочет загрузить архив на сайт некоммерческой организации Internet Archive.

Apple никак не прокомментировала своё поведение.