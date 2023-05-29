Яндекс выпустил Станцию Макс с символикой «Короля и Шута»

В честь 35-летия с момента основания группы «Король и Шут», компания Яндекс выпустила ограниченную серию панковских дизайнов Яндекс Станции Макс. На Яндекс Маркете появилось 400 колонок, украшенных символикой этой культовой панк-группы.

Дизайн колонок разработала Плюс Студия — продюсерский центр Яндекса, известный также по выпуску оригинального сериала «Король и Шут» на Кинопоиске. Черная колонка с логотипом группы, а также автографами Михаила Горшенева и Андрея Князева, предлагается по цене 33 990 рублей или в режиме аренды на один или три года с ежемесячным платежом 1 499 рублей или 3 199 рублей соответственно.

Брендированные Яндекс Станции Макс с Алисой обладают мощным и объемным звуком, а при подключении к телевизору через HDMI позволяют просмотр видео в 4К. Они также позволяют управлять освещением, розетками и другими устройствами умного дома. Для подключения совместимых устройств, работающих по протоколу Zigbee, к своему умному дому необходимо приобрести Яндекс Хаб.