Яндекс Go покажет статус заказа на экране блокировки iPhone

Приложения Яндекс Go для iPhone получило новую опцию: теперь статус заказа такси можно увидеть на экране блокировки.

Благодаря интеграции с интерактивными сообщениями Live Activity, детали о заказе такси, такие как время до подачи, номер и цвет автомобиля, будут отображаться в специальном виджете.

Кроме того, одним нажатием можно связаться с водителем через кнопку «Уже выхожу», а после поездки — поставить оценку. Функция уже реализована в Яндекс Лавка, а теперь постепенно будет доступна и в Яндекс Go на iOS.

Live Activity — функция, которую Apple добавила в iOS 16.1, позволяет следить за разными событиями в режиме онлайн на экране блокировки. Если в телефоне есть несколько приложений, которые работают с этой функцией, то система автоматически показывает на экране блокировки новые события, которые происходят в этих приложениях.