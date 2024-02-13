Яндекс Браузер получил нейросети нового поколения

Яндекс объявил о запуске обновленной версии своего браузера, в котором интегрированы нейросети нового поколения.

Новый функционал, названный “Нейроредактирование”, позволяет пользователям улучшать свои тексты прямо в интерфейсе браузера. Он предоставляет три режима работы: исправление ошибок, сокращение и улучшение стиля текста. Это расширяет возможности не только на популярных сайтах, но и в веб-приложениях, таких как электронная почта и социальные сети.

Нейросети браузера теперь могут переводить иностранные видеоролики на русский язык, а также кратко пересказывать содержание видео. Ранее опция была доступна лишь для нескольких языков, но теперь охватывает также японский и корейский.

Пользователи могут создавать изображения с помощью нейросети YandexART, просто описывая желаемое в текстовом или голосовом формате. Браузер также предоставляет безопасность в онлайн-пространстве, встроив модель для проверки наличия фишинга на сайтах.

Браузер предлагает также сканирование QR-кодов во время воспроизведения видео, возможность работы с облачными вкладками и перенос настроек из других браузеров. Важно отметить, что Яндекс Браузер стал значительно быстрее загружаться, особенно на устройствах с устаревшими жёсткими дисками.

Для активации нейросетей Яндекс Браузера, нужно зайти в компактное меню — они автоматически появляются рядом с контентом, где их можно применить. Иконки нейросетевых возможностей Браузера яркие и заметные.