Появился сервис по генерации обнаженных женщин

Стартап запустил сервис, который генерирует снимки несуществующих обнаженных женщин под названием These Nudes Do Not Exist. Приобрести такое изображение можно всего за один доллар. Каждое фото создаётся при помощи нейросети.

После покупки пользователь получает уникальную “обнажёнку”. На фото размещается женщина обнажённая по пояс. Один из разработчиков заявил, что если сервис будет интересен пользователям, то в дальнейшем появится возможность генерации 3D-моделей для фото и видео.

Скриншот thesenudesdonotexist.com

Сейчас These Nudes Do Not Exist занимается разработкой новых поз для придуманных женщин, а также учит нейросеть создавать видео. Для генерации использует алгоритм, которым просканировал тысячи настоящих обнажённых женщин.

Создатели отмечают, что за основу берутся женщины от 20 до 40 лет. Со временем в сервисе могут появиться мужчины, но спрос на них гораздо ниже.

Летом 2019 году огромную популярность набрал сервис DeepNude, которые с помощью алгоритмов позволял раздеть людей на фото, но спустя короткое время он закрылся.