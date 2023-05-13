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Флагманский камерофон Xperia 1 V во всех расцветках показали на живых фото

Алексей Авдеев сегодня в 12:22

Sony представила новое поколение своих смартфонов Xperia на презентации, которая прошла на днях. Основным анонсом стал камерофон Xperia 1 V, который получил обновленный чипсет и камеру, а также сохраненный дизайн и редкие фишки, такие как microSD-лоток и разъем для наушников.

Несмотря на то, что новинка будет доступна для продажи только в июне, некоторые западные и китайские издания уже получили экземпляры Xperia 1 V и опубликовали первые отзывы. Помимо этого, появились студийные снимки всех трех расцветок — белой, зеленой и черной.

Стоимость стартовой конфигурации 12/256 ГБ составит 1399 евро (120 340 рублей).

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