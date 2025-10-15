Realme GT 8 и GT 8 Pro получили дату анонса

Realme официально объявила, что презентация серии смартфонов Realme GT 8 состоится 21 октября в Китае. В нее войдут два устройства — GT 8 и GT 8 Pro.

Базовый Realme GT 8 получит 6,6-дюймовый экран с разрешением 2К и частотой обновления 144 Гц, процессор Snapdragon 8 Elite, три основные камеры, аккумулятор на 7000 мАч и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Realme GT 8 Pro будет базироваться на флагманском Snapdragon 8 Elite Gen 5. Его оснастят OLED-дисплеем 2K с частотой обновления 144 Гц, аккумулятором на 7000 мАч с быстрой проводной зарядкой 120 Вт. Среди других особенностей: ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, продвинутый вибромотор и сменный блок камер.

Realme объявила, что GT 8 Pro выйдет на российском рынке. Он станет первым в России устройством на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5.