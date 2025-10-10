Telegram обновился и получил дизайн с «жидким стеклом» в стиле iOS 26

Мессенджер Telegram получил крупное обновление. Главным визуальным изменением стал новый дизайн с «жидким стеклом» для iPhone на iOS 26. Помимо этого, появилось множество полезных функций для общения и персонализации.
Дизайн «жидкое стекло» в приложении для iOS 26
Теперь интерфейс приложения на iPhone выглядит свежее: нижняя панель, клавиатура и меню стикеров стали полупрозрачными с эффектом преломления света при прокрутке.
Администрация мессенджера отметила, что дизайн будет дорабатываться по мере развития стандартов оформления iOS 26 от Apple.
Новые возможности в групповых звонках
Участники могут отправлять короткие текстовые комментарии и реакции прямо во время разговора. Сообщение или анимированный эмодзи на несколько секунд появится на экране у всех собеседников. Функция работает в звонках, где участвует менее 1000 человек.
Улучшения контактов и профиля
- Заметки о контактах. Теперь к любому контакту можно добавить личную пометку, которая будет видна только вам. Например, можно записать, откуда вы знаете человека или чем он занимается.
- Предложение дня рождения. Вы можете предложить другу добавить дату рождения в профиль. Ему придет уведомление, и он сможет сделать это в одно касание.
- Новое оформление профиля. Пользователи с подпиской Telegram Premium получили новые настройки для оформления своего профиля, включая возможность использовать фон и узор одного из своих подарков.
Другие изменения
- Улучшения для ИИ-ботов. Разработчики ботов получили новые инструменты. Теперь чат-боты могут общаться с пользователем в разных «темах» и показывать ответ по мере его написания, а не заставлять ждать полной генерации текста.
- Новый интерфейс подарков. Интерфейс отправки подарков стал более наглядным. Появилась возможность удалять подписи к ним и отображать в профиле подарки, которые хранятся в блокчейне.
- Сообщения об ошибках. Сообщать о проблемах в работе мессенджера или предлагать новые идеи теперь можно прямо из приложения через специальное мини-приложение.
