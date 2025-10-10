Telegram обновился и получил дизайн с «жидким стеклом» в стиле iOS 26 | The GEEK
Telegram обновился и получил дизайн с «жидким стеклом» в стиле iOS 26

В приложении также появились комментарии и реакции в групповых звонках, заметки к контактам, новые цвета профиля и многое другое.

Мессенджер Telegram получил крупное обновление. Главным визуальным изменением стал новый дизайн с «жидким стеклом» для iPhone на iOS 26. Помимо этого, появилось множество полезных функций для общения и персонализации.

Дизайн «жидкое стекло» в приложении для iOS 26

Теперь интерфейс приложения на iPhone выглядит свежее: нижняя панель, клавиатура и меню стикеров стали полупрозрачными с эффектом преломления света при прокрутке.

Администрация мессенджера отметила, что дизайн будет дорабатываться по мере развития стандартов оформления iOS 26 от Apple.

Новые возможности в групповых звонках

Участники могут отправлять короткие текстовые комментарии и реакции прямо во время разговора. Сообщение или анимированный эмодзи на несколько секунд появится на экране у всех собеседников. Функция работает в звонках, где участвует менее 1000 человек.

Улучшения контактов и профиля

  • Заметки о контактах. Теперь к любому контакту можно добавить личную пометку, которая будет видна только вам. Например, можно записать, откуда вы знаете человека или чем он занимается.
  • Предложение дня рождения. Вы можете предложить другу добавить дату рождения в профиль. Ему придет уведомление, и он сможет сделать это в одно касание.
  • Новое оформление профиля. Пользователи с подпиской Telegram Premium получили новые настройки для оформления своего профиля, включая возможность использовать фон и узор одного из своих подарков.

Другие изменения

  • Улучшения для ИИ-ботов. Разработчики ботов получили новые инструменты. Теперь чат-боты могут общаться с пользователем в разных «темах» и показывать ответ по мере его написания, а не заставлять ждать полной генерации текста.
  • Новый интерфейс подарков. Интерфейс отправки подарков стал более наглядным. Появилась возможность удалять подписи к ним и отображать в профиле подарки, которые хранятся в блокчейне.
  • Сообщения об ошибках. Сообщать о проблемах в работе мессенджера или предлагать новые идеи теперь можно прямо из приложения через специальное мини-приложение.
id·212304·20251010_2040
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
