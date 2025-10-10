Telegram обновился и получил дизайн с «жидким стеклом» в стиле iOS 26

Мессенджер Telegram получил крупное обновление. Главным визуальным изменением стал новый дизайн с «жидким стеклом» для iPhone на iOS 26. Помимо этого, появилось множество полезных функций для общения и персонализации.

Дизайн «жидкое стекло» в приложении для iOS 26

Теперь интерфейс приложения на iPhone выглядит свежее: нижняя панель, клавиатура и меню стикеров стали полупрозрачными с эффектом преломления света при прокрутке.

Администрация мессенджера отметила, что дизайн будет дорабатываться по мере развития стандартов оформления iOS 26 от Apple.

Новые возможности в групповых звонках

Участники могут отправлять короткие текстовые комментарии и реакции прямо во время разговора. Сообщение или анимированный эмодзи на несколько секунд появится на экране у всех собеседников. Функция работает в звонках, где участвует менее 1000 человек.

Улучшения контактов и профиля

Заметки о контактах. Теперь к любому контакту можно добавить личную пометку, которая будет видна только вам. Например, можно записать, откуда вы знаете человека или чем он занимается.

Предложение дня рождения. Вы можете предложить другу добавить дату рождения в профиль. Ему придет уведомление, и он сможет сделать это в одно касание.

Новое оформление профиля. Пользователи с подпиской Telegram Premium получили новые настройки для оформления своего профиля, включая возможность использовать фон и узор одного из своих подарков.

Другие изменения

Улучшения для ИИ-ботов. Разработчики ботов получили новые инструменты. Теперь чат-боты могут общаться с пользователем в разных «темах» и показывать ответ по мере его написания, а не заставлять ждать полной генерации текста.

Новый интерфейс подарков. Интерфейс отправки подарков стал более наглядным. Появилась возможность удалять подписи к ним и отображать в профиле подарки, которые хранятся в блокчейне.