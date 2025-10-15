Apple представила 14-дюймовый MacBook Pro на M5

Apple представила новое поколение 14-дюймовых MacBook Pro на базе процессора Apple M5. Чип включает 10 ядер CPU (4+6), 10 ядер GPU и 16-ядерный Neural Engine.

По данным компании, в задачах искусственного интеллекта M5 быстрее M1 в шесть раз и M4 в 3,5 раза. Графическая производительность в профессиональных приложениях и играх увеличилась на 60%, а производительность CPU — на 20%. Пропускная способность памяти возросла с 120 до 153 ГБ/с.

MacBook Pro 14″ сохранил дизайн, дисплей Liquid Retina XDR, автономность до 24 часов, систему из шести динамиков, 12-мегапиксельную камеру, разнообразные порты и возможности Apple Intelligence.

Новый MacBook Pro доступен в двух цветах: Silver и Space Black, базовая версия стоит в США $1599 (~125 800 рублей). Кроме того, к покупке будет доступна конфигурация с 4 ТБ памяти.

Кроме того, Apple представила новый iPad Pro и Vision Pro на чипах M5.