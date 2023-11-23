Xiaomi прекращает поддержку четырех популярных смартфонов

Xiaomi прекращает официальную поддержку еще 4 моделей смартфонов. Данные устройства больше не получат обновления ПО, в том числе те, которые касаются безопасности и устранения уязвимостей.
В перечень попали смартфоны 2020 года выпуска:
- Xiaomi Mi 10T
- Xiaomi Mi 10T Pro
- POCO X3
- POCO X3 NFC
Всего в список устройств, от поддержки которых Xiaomi отказалась, входит 73 продукта Mi, 88 – Redmi и 9 – POCO.
Безусловно, это не значит, что устройства сразу становятся непригодными для использования. Однако, без свежих обновлений безопасности повышается риск стать жертвой злоумышленников.