Xiaomi прекращает поддержку четырех популярных смартфонов

Xiaomi прекращает официальную поддержку еще 4 моделей смартфонов. Данные устройства больше не получат обновления ПО, в том числе те, которые касаются безопасности и устранения уязвимостей.

В перечень попали смартфоны 2020 года выпуска:

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

POCO X3

POCO X3 NFC

Всего в список устройств, от поддержки которых Xiaomi отказалась, входит 73 продукта Mi, 88 – Redmi и 9 – POCO.

Безусловно, это не значит, что устройства сразу становятся непригодными для использования. Однако, без свежих обновлений безопасности повышается риск стать жертвой злоумышленников.