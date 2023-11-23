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Xiaomi прекращает поддержку четырех популярных смартфонов

Xiaomi прекращает официальную поддержку еще 4 моделей смартфонов. Данные устройства больше не получат обновления ПО, в том числе те, которые касаются безопасности и устранения уязвимостей.

В перечень попали смартфоны 2020 года выпуска:

  • Xiaomi Mi 10T
  • Xiaomi Mi 10T Pro
  • POCO X3
  • POCO X3 NFC

Всего в список устройств, от поддержки которых Xiaomi отказалась, входит 73 продукта Mi, 88 – Redmi и 9 – POCO.

Безусловно, это не значит, что устройства сразу становятся непригодными для использования. Однако, без свежих обновлений безопасности повышается риск стать жертвой злоумышленников.

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Источник:
Xiaomi
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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