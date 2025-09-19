Vivo раскрыла дизайн X300 и X300 Pro почти за месяц до анонса | The GEEK
close
Новости

Vivo раскрыла дизайн X300 и X300 Pro почти за месяц до анонса

Компания всеми способами подогревает интерес с предстоящим новинкам.

Vivo решила подогреть интерес к своим новым смартфонам и полностью раскрыла дизайн будущих моделей серии X300. Соответствующие изображения компания опубликовала на платформе Weibo.

Базовая модель Vivo X300 внешне практически не отличается от X200 Pro mini (обзор). Главное изменение — выступ «шайбы» стал более плавным и менее заметным. Смартфон будет доступен в розовом и новом голубом цвете. Скорее всего, также появятся классические варианты: черный и белый.

vivo-x300
vivo-x300-1

Старшая модель Vivo X300 Pro получила более массивный корпус и строгий дизайн задней панели без скруглений. Блок камер стал крупнее, на нем указаны характеристики объективов: 15 мм ширик и 85 мм перископ с 3,7-кратным зумом и светосилой f/2.67. Еще одна интересная деталь — на левой стороне корпуса появилась дополнительная кнопка.

По слухам, презентация линейки Vivo X300 состоится 13 октября.

id·210719·20250919_1106
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Названы самые популярные модели линейки iPhone 17 у россиян
Официальный график выхода One UI 8 для смартфонов и планшетов Samsung
Apple может отложить выпуск базового iPhone 18
Инсайдер: iPhone 18 Pro получит «прозрачный» дизайн
Nothing представила прошивку Nothing OS 4.0 на базе Android 16. Что нового?
Google выпустила ремешки для смартфонов вслед за Apple
Еще 7 устройств Xiaomi получили бета-версию HyperOS 3
Xiaomi минует 16-ю серию ради конкуренции с iPhone 17
Apple раскрыла стоимость ремонта iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air
OPPO Find X9 Pro получит магнитный фотокомплект Hasselblad
Серия Vivo X300 получила вероятную дату выхода
Vivo готовится к запуску бета-теста OriginOS 6 на базе Android 16

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры

  2. Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?

    Обзоры

  3. Обзор LG UltraGear 39GS95QE-B: изогнутый OLED-монитор для геймеров и киноманов

    Обзоры

  4. Обзор Samsung Galaxy A36: проходной смартфон или надежный середняк?

    Обзоры

  5. Обзор MAIBENBEN M557: тихий трудяга на каждый день

    Обзоры

  6. Обзор realme P3 Ultra: лунная магия светящейся крышки

    Обзоры
Смотреть все обзоры