Vivo раскрыла дизайн X300 и X300 Pro почти за месяц до анонса

Vivo решила подогреть интерес к своим новым смартфонам и полностью раскрыла дизайн будущих моделей серии X300. Соответствующие изображения компания опубликовала на платформе Weibo.

Базовая модель Vivo X300 внешне практически не отличается от X200 Pro mini (обзор). Главное изменение — выступ «шайбы» стал более плавным и менее заметным. Смартфон будет доступен в розовом и новом голубом цвете. Скорее всего, также появятся классические варианты: черный и белый.

Старшая модель Vivo X300 Pro получила более массивный корпус и строгий дизайн задней панели без скруглений. Блок камер стал крупнее, на нем указаны характеристики объективов: 15 мм ширик и 85 мм перископ с 3,7-кратным зумом и светосилой f/2.67. Еще одна интересная деталь — на левой стороне корпуса появилась дополнительная кнопка.

По слухам, презентация линейки Vivo X300 состоится 13 октября.