В России начались продажи умного кольца Sber

Гаджет представлен в восьми размерах и двух цветах.

«М.Видео — Эльдорадо» объявила о начале продаж умного кольца Sber. Стоимость новинки составляет 24 999 рублей.

Устройство отслеживает важные показатели здоровья: пульс, уровень кислорода в крови, физическую активность, фазы сна и время пробуждения. Кольцо передает данные в мобильное приложение, где их анализирует система на базе искусственном интеллекте GigaChat.

ИИ выступает в роли личного консультанта по здоровью. Он анализирует данные и дает персональные советы по улучшению сна, управлению стрессом и подбору физических нагрузок. Если какие-то показатели выходят за рамки нормы, приложение пришлет уведомление и посоветует проконсультироваться с врачом.

Корпус кольца сделан из титанового сплава с PVD-покрытием, а внутренняя часть — из гипоаллергенного полимера. Устройство весит всего 5 граммов, а заряда хватает до 7 дней. Кольцо доступно в восьми размерах и двух цветах: «черный хром» и «серый хром».

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
