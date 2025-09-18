В России стартовали продажи POCO C85 с батареей на 6000 мА·ч и экраном 120 Гц | The GEEK
Новости

В России стартовали продажи POCO C85 с батареей на 6000 мА·ч и экраном 120 Гц

На российском рынке появился новый бюджетный смартфон POCO C85.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 11:58

POCO C85 вышел на российский рынок 18 сентября. Это одна из самых доступных моделей бренда, и при своей цене смартфон выделяется сразу двумя параметрами: огромной батареей и экраном с повышенной частотой обновления.

Ключевые характеристики

  • Экран: 6,9” HD+ с частотой обновления до 120 Гц (AdaptiveSync), защита TÜV Rheinland от мерцания и синего света.
  • Аккумулятор: 6000 мА·ч, быстрая зарядка 33 Вт (50% за 31 минуту), поддержка обратной зарядки 10 Вт.
  • Производительность: MediaTek Helio G81-Ultra, до 16 ГБ оперативной памяти (с расширением) и до 1 ТБ на microSD.
  • Камеры: основная 50 Мп + фронтальная 8 Мп.
  • Прочее: боковой сканер отпечатков, аудиоразъём 3,5 мм, громкость до 200%, защита IP64.

Цена и доступность

Смартфон выпускается в трёх цветах (чёрный, фиолетовый и зелёный) и двух конфигурациях памяти:

  • 6+128 ГБ — 10 990 ₽ (по акции до 15 октября — 10 490 ₽);
  • 8+256 ГБ — 12 990 ₽ (по акции до 15 октября — 12 490 ₽).

POCO C85 уже доступен на OZON, Ситилинке, Яндекс Маркете, Wildberries и других площадках.

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
