Характеристики HONOR 500 Pro утекли в сеть до анонса

Выглядит как работа над ошибками.

HONOR готовится представить серию смартфонов HONOR 500 уже к концу этого года. Инсайдер Smart Pikachu опубликовал на китайской площадке Weibo первые характеристики Pro-версии устройства.

По данным информатора, новинка получит:

  • 6,6-дюймовый экран;
  • Металлический корпус;
  • 200-мегапиксельную основную камеру и телеобъектив;
  • Емкую батарею на 7000 мАч и беспроводную зарядку;
  • Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Напомним, HONOR 400 Pro имел 6,7-дюймовый экран с пластиковыми гранями, 200-Мп основу и 50-Мп телевик Sony IMX856, батарею на 6000 мАч с быстрой проводной зарядкой 100 Вт, а также оптический датчик отпечатков пальцев.

Читайте обзор на HONOR 400 Pro

Обзор HONOR 400 Pro: неоднозначный субфлагман
id·211080·20250923_1901
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
