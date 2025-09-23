Характеристики HONOR 500 Pro утекли в сеть до анонса

HONOR готовится представить серию смартфонов HONOR 500 уже к концу этого года. Инсайдер Smart Pikachu опубликовал на китайской площадке Weibo первые характеристики Pro-версии устройства.

По данным информатора, новинка получит:

6,6-дюймовый экран;

Металлический корпус;

200-мегапиксельную основную камеру и телеобъектив;

Емкую батарею на 7000 мАч и беспроводную зарядку;

Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Напомним, HONOR 400 Pro имел 6,7-дюймовый экран с пластиковыми гранями, 200-Мп основу и 50-Мп телевик Sony IMX856, батарею на 6000 мАч с быстрой проводной зарядкой 100 Вт, а также оптический датчик отпечатков пальцев.