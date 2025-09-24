Создатель сериала «Чужой: Земля» рассказал о планах на второй сезон | The GEEK
close
Новости

Создатель сериала «Чужой: Земля» рассказал о планах на второй сезон

Первый сезон подошел к концу, но будет ли второй?

Ной Хоули, создатель и шоураннер сериала «Чужой: Земля», подтвердил, что уже идут переговоры о продолжении. Он рассказал в интервью Entertainment Weekly, что уже знает, как будет развиваться история, и верит в успех второго сезона.

«Думаю, это очень масштабная история для изучения, но, с другой стороны, нам также нужно уложиться в хронологию фильмов. Поэтому есть некоторые творческие ограничения, которые часто могут быть полезны, учитывая, что финал не полностью открыт»,

— Ной Хоули.

Первый сезон «Чужой: Земля» оставил много вопросов без ответов, а финальный эпизод и высокие рейтинги шоу делают продолжение практически неизбежным.

Читайте наш обзор на «Чужой: Земля»

«Чужой: Земля». Обзор 1—7 эпизодов сериала

Сериал получил отличные отзывы критиков и зрителей. На сайте Rotten Tomatoes у него 95% положительных оценок, а на IMDb — 7,5 балла. Его хвалят за то, что он уважительно относится к оригинальным фильмам, но при этом расширяет вселенную «Чужого». Напомним, что события сериала происходят до первого фильма Ридли Скотта 1979 года.

id·211153·20250924_1946
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
«Чужой: Земля». Обзор 1—7 эпизодов сериала
Вышел новый трейлер мини-сериала «Зомби Marvel» — премьера 24 сентября
Фильм «Голодные игры: Рассвет жатвы» выйдет в России в ноябре 2026 года
Netflix выпустил все серии второго сезона «Уэнсдей» — одну из ролей исполнила Леди Гага
«Мортал Комбат 2» перенесли на май 2026 года
Метаморфозы: обзор третьего эпизода сериала «Чужой: Земля»
Дэдпул появится в фильме «Мстители: Судный день»
Второй сезон «Миротворца» получил 100% «свежести» на Rotten Tomatoes
Paramount планирует снять продолжение «Войны миров Z»
«Чужой: Земля» — даты выхода серий на Hulu

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  2. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры

  3. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры

  4. Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?

    Обзоры

  5. Обзор LG UltraGear 39GS95QE-B: изогнутый OLED-монитор для геймеров и киноманов

    Обзоры

  6. Обзор Samsung Galaxy A36: проходной смартфон или надежный середняк?

    Обзоры
Смотреть все обзоры