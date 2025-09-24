Создатель сериала «Чужой: Земля» рассказал о планах на второй сезон

Ной Хоули, создатель и шоураннер сериала «Чужой: Земля», подтвердил, что уже идут переговоры о продолжении. Он рассказал в интервью Entertainment Weekly, что уже знает, как будет развиваться история, и верит в успех второго сезона.

«Думаю, это очень масштабная история для изучения, но, с другой стороны, нам также нужно уложиться в хронологию фильмов. Поэтому есть некоторые творческие ограничения, которые часто могут быть полезны, учитывая, что финал не полностью открыт», — Ной Хоули.

Первый сезон «Чужой: Земля» оставил много вопросов без ответов, а финальный эпизод и высокие рейтинги шоу делают продолжение практически неизбежным.

Сериал получил отличные отзывы критиков и зрителей. На сайте Rotten Tomatoes у него 95% положительных оценок, а на IMDb — 7,5 балла. Его хвалят за то, что он уважительно относится к оригинальным фильмам, но при этом расширяет вселенную «Чужого». Напомним, что события сериала происходят до первого фильма Ридли Скотта 1979 года.