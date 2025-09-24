Представлены Xiaomi 15T и 15T Pro — большие экраны и флагманское «железо»

Компания Xiaomi представила на глобальном рынке смартфоны Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro. Устройства получили большие AMOLED-дисплеи, производительные процессоры и достойный набор камер.
Характеристики Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro
|Xiaomi 15T
|Xiaomi 15T Pro
|Габариты
|163,2x78x7,5 мм; вес —194 г
|162,7×77,9×7,96 мм; вес — 210 г
|Экран
|6,83 дюймов, AMOLED, 2772 х 1280 пикселей, 447 ppi, 120 Гц, ШИМ 3840 Гц, до 3200 нит, HDR10+
|6,83 дюймов, AMOLED LIPO, 2772 х 1280 пикселей, 447 ppi, 144 Гц, до 3200 нит, HDR10+
|Процессор
|MediaTek Dimensity 8400-Ultra
|MediaTek Dimensity 9400+
|ОЗУ
|12 ГБ LPDDR5X
|Память
|256/512 ГБ UFS 4.1
|256/512/1024 ГБ UFS 4.1
|Камеры
|Основная — 50 Мп, OmniVision OV50E, 1/1,56″, f/1.7, OIS; широкоугольная — 12 Мп, OmniVision OV13B, 1/3,1″, f/2.2; телефото — 50 Мп, Samsung JN1, 1/2,76″, f/1.9, автофокус, 2-кратный оптический зум; фронтальная — 32 Мп, f/2.2
|Основная — 50 Мп, OmniVision OV50H, 1/1,28″, f/1.7, OIS; широкоугольная — 12 Мп, OmniVision OV13B, 1/3,1″, f/2.2; перископ — 50 Мп, Samsung JN5, 1/2,76″, f/1.9, автофокус, 5-кратный оптический зум; фронтальная — 32 Мп, f/2.2
|Аккумулятор
|5500 мАч, быстрая проводная зарядка 67 Вт
|5500 мАч, быстрая проводная зарядка 90 Вт, беспроводная 50 Вт
|Защита от воды и пыли
|IP68
|ОС
|HyperOS 2 (Android 15)
|Связь и интерфейсы
|Wi-Fi 6, 2G, 3G, 4G, 5G, Bluetooth 6.0, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, USB-С
|Wi-Fi 7, 2G, 3G, 4G, 5G, Bluetooth 6.0, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, USB-С
Цены на Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro
Цены на новинки следующие:
- Xiaomi 15T (12/256 ГБ) — 649 евро (~63 800 рублей);
- Xiaomi 15T (12/512 ГБ) — 699 евро (~68 700 рублей);
- Xiaomi 15T Pro (12/256 ГБ) — 799 евро (~78 600 рублей);
- Xiaomi 15T Pro (12/512 ГБ) — 899 евро (~88 400 рублей);
- Xiaomi 15T Pro (12/1024 ГБ) — 999 евро (~98 200 рублей).
