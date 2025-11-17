Xiaomi назначила дату глобального анонса POCO F8 Pro и F8 Ultra

Компания Xiaomi сообщила, что глобальная презентация смартфонов серии POCO F8 состоится 26 ноября в 17:00 по московскому времени. В линейку войдут две модели: F8 Pro и F8 Ultra.

Как стало известно, POCO F8 Pro станет международной версией Redmi K90, а F8 Ultra — Redmi K90 Pro Max. При этом устройства сохранят одну из главных особенностей флагманских Redmi, а именно стереодинамики Bose.

Набор расцветок для мирового рынка будет отличаться. POCO F8 Pro не будет доступен в розовом и белом вариантах, однако получит новый серый цвет, которого нет у Redmi K90. В случае с POCO F8 Ultra белая версия также исчезнет, зато сохранится синяя джинсовая. А вот фирменного желтого цвета в этой линейке не ожидается.