Представлены Redmi K90 и K90 Pro Max — «народные» флагманы с мощным «железом»

23 октября Xiaomi представила в Китае новые смартфоны Redmi K90 и K90 Pro Max, а также специальную версию K90 Pro Max Champion Edition, созданную совместно с Lamborghini Squadra Corse. Последний отличается эксклюзивным дизайном и аксессуарами, но аппаратно идентичен стандартному K90 Pro Max.

Redmi K90 Pro Max Champion Edition

Базовый Redmi K90 оснащен 6,59-дюймовым RGB OLED-экраном с разрешением 2510×1156 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью 1-3500 нит. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 8 Elite и получил четыре камеры: основную на 50 Мп с OIS, широкоугольную на 8 Мп, телефото на 50 Мп с 2,5-кратным оптическим зумом и фронталку на 20 Мп. Аккумулятор емкостью 7100 мАч поддерживает быструю зарядку 100 Вт.

Redmi K90

K90 Pro Max получил 6,9-дюймовый RGB OLED-экран с разрешением 2608×1200 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью 1-3500 нит, процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батарею на 7560 мАч с проводной зарядкой 100 Вт и беспроводной 50 Вт.

Redmi K90 Pro Max

За фото- и видеовозможности K90 Pro Max отвечают четыре камеры:

Основная — 50 Мп, Light Hunter 950, 1/1.31″, OIS;

Широкоугольная — 50 Мп, OV50M, f/2.4, 1/2.88″;

Перископ — 50 Мп, Samsung JN5, f/3.0, 5-кратный оптический зум, OIS;

Фронтальная — 32 Мп.

Оба смартфона также имеют ультразвуковой сканер отпечатка в экране, усиленные стереодинамики от Bose, NFC, защиту IP68 и HyperOS 3.0 на Android 16 «из коробки».

Redmi K90 / Redmi K90 Pro Max

Продажи Redmi K90 и K90 Pro Max уже начались. Цены следующие: