Apple отправила MacBook Air на Intel и Watch Series 5 в «винтаж»

Apple обновила список винтажных устройств и добавила туда последний MacBook Air на базе процессоров Intel, а также Apple Watch Series 5. Об этом компания сообщила на своём сайте.

Речь идёт о MacBook Air (Retina, 13 дюймов, 2020) — финальной версии ноутбука с чипами Intel, представленной весной 2020 года. Модель продавалась меньше года и была снята с производства после выхода MacBook Air на чипе M1, который стал отправной точкой для перехода Apple на собственные процессоры.

Также «винтажный» статус получили разные версии Apple Watch Series 5, включая алюминиевые, стальные, титановую, керамическую, а также модификации Nike и Hermès. В список попал и iPhone 11 Pro, вслед за Pro Max, добавленным ранее.

По правилам Apple, устройство считается винтажным спустя более пяти лет после прекращения продаж. Такие гаджеты всё ещё могут обслуживаться в авторизованных сервисах, но только при наличии запчастей.

Одновременно компания перевела лимитированную версию Beats Solo3 Wireless Mickey Mouse Edition из категории «винтаж» в «устаревшие» — для таких устройств аппаратный ремонт, как правило, уже недоступен.

Таким образом, Apple окончательно закрепляет уход от Intel-эпохи и постепенно сворачивает поддержку устройств, ставших частью предыдущего технологического поколения.