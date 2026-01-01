Apple отправила MacBook Air на Intel и Watch Series 5 в «винтаж» | The GEEK
close
Новости

Apple отправила MacBook Air на Intel и Watch Series 5 в «винтаж»

Apple обновила список винтажных устройств, добавив туда последний MacBook Air на Intel.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 13:41

Apple обновила список винтажных устройств и добавила туда последний MacBook Air на базе процессоров Intel, а также Apple Watch Series 5. Об этом компания сообщила на своём сайте.

Речь идёт о MacBook Air (Retina, 13 дюймов, 2020) — финальной версии ноутбука с чипами Intel, представленной весной 2020 года. Модель продавалась меньше года и была снята с производства после выхода MacBook Air на чипе M1, который стал отправной точкой для перехода Apple на собственные процессоры.

Также «винтажный» статус получили разные версии Apple Watch Series 5, включая алюминиевые, стальные, титановую, керамическую, а также модификации Nike и Hermès. В список попал и iPhone 11 Pro, вслед за Pro Max, добавленным ранее.

По правилам Apple, устройство считается винтажным спустя более пяти лет после прекращения продаж. Такие гаджеты всё ещё могут обслуживаться в авторизованных сервисах, но только при наличии запчастей.

Одновременно компания перевела лимитированную версию Beats Solo3 Wireless Mickey Mouse Edition из категории «винтаж» в «устаревшие» — для таких устройств аппаратный ремонт, как правило, уже недоступен.

Таким образом, Apple окончательно закрепляет уход от Intel-эпохи и постепенно сворачивает поддержку устройств, ставших частью предыдущего технологического поколения.

id·217090·20260101_1341
Apple сняла с производства 25 устройств в 2025 году
Apple планировала выпустить первые AirPods в ярких цветах
Apple выпустит iPhone Air 2 осенью 2026 года
Стало известно, почему Apple не спешит с iPhone Fold
Складной iPhone показали на CAD-чертежах
Apple увеличит объём рекламы в App Store в 2026 году
Apple разрешила сторонние магазины приложений и альтернативные платежи в Японии
США пригрозили Евросоюзу ответными мерами из-за давления на Apple, Google и Microsoft
Юбилейный iPhone может стать «одним куском стекла»
Apple и крупнейшие IT-компании отправят инженеров на работу в Белый дом
MacBook Pro M5 начал скрипеть через три недели, но Apple отказалась что-то менять
Марк Гурман: Apple выпустит «бюджетный» MacBook на чипе от iPhone

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  2. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  3. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  5. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  6. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры
Смотреть все обзоры