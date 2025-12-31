С Новым годом. Встречаем 2026! 🎉 | The GEEK
С Новым годом. Встречаем 2026! 🎉

Традиционное поздравление от команды The GEEK
Glavred
Богдан Дегтярев сегодня в 20:00

Последние часы 2025 года. Свет гирлянд, запах праздничных блюд, пауза между «ещё успеть» и «ну всё, выдыхаем». В такой момент особенно приятно сказать спасибо читателям The GEEK за время, внимание, реакции и возвращения. Хочется, чтобы вам здесь всегда было спокойно, интересно и по-домашнему.

Пусть 2026 принесёт больше поводов улыбаться. Пусть техника работает как надо, покупки радуют, а обновления действительно делают жизнь проще. Пусть хватает сил на идеи, планы, тёплые вечера и маленькие радости, ради которых всё и затевается.

В новом году мы продолжим делать The GEEK живым и честным. Писать без показного восторга, но с интересом. Разбирать гаджеты, тренды и идеи так, как делали бы для друзей.

Спасибо, что вы с нами!

Хороших праздников, лёгкого настроения и отличного начала 2026 года 🥂

Богдан Дегтярев

Главный редактор The GEEK. Паяю тексты, тестирую гаджеты и делюсь тем, что сам бы читал с интересом. Мой Телеграм-канал — про то, что не стыдно переслать другу.

