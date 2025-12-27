В России вышел красный Vivo X300 с лимитированным новогодним набором

На российском рынке стартовали продажи смартфона Vivo X300 в цвете «Алый бархат». Новинка уже доступна для заказа на маркетплейсах.

Устройство поставляется в специальном лимитированном боксе, приуроченном к Новому году. В комплект, помимо самого смартфона, входит набор аксессуаров: новогодний чехол, шнурок и брелок.

Стоимость Vivo X300 (16/512 ГБ) в цвете «Алый бархат» составляет 94 390 рублей.

Напомним, в начале декабря в России в продажу поступил Vivo X300 в новой расцветке «Розовый жемчуг». Новый оттенок разбавил «Воздушный голубой» и «Таинственный черный».