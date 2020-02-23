Xiaomi Mi Band 5: новые снимки и дата выхода

Появились новые фотографии грядущего фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5. Если верить изображениям, то внешне они мало чем отличаются от предыдущего поколения. Идентичный корпус, ремешок и функционал в виде NFC-модуля, который служит для бесконтактной оплаты.

Из нового появится возможность определять уровень стресс, частоты дыхания и уровень кислорода в крови. Также появятся специальная программа упражнений, которые снижают стресс и помогают расслабиться после тяжелого дня.

Для фанатов вселенной Marvel, компания Xiaomi предложит лимитированную версию с эксклюзивным циферблатом в стиле «Мстителей».

Сама Xiaomi уже подтвердили даты выхода Mi Band 5. Презентация новинки запланирована на 11 июня.