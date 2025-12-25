Xiaomi представила Xiaomi 17 Ultra Leica Edition с физическим кольцом зума | The GEEK
Xiaomi представила Xiaomi 17 Ultra Leica Edition с физическим кольцом зума

Новая версия Xiaomi 17 Ultra делает упор на ручное управление съёмкой и дизайн камер.
Редакция The GEEK сегодня в 16:16

Xiaomi представила специальную версию флагманского смартфона Xiaomi 17 Ultra Leica Edition. Модификация создана в сотрудничестве с Leica и отличается как внешним оформлением, так и элементами управления камерой.

Смартфон получил двухцветную заднюю панель с логотипом Leica и рифлёную металлическую рамку, вдохновлённую дальномерными камерами серии Leica M. Ключевая особенность версии Leica Edition — физическое кольцо ручного зума вокруг модуля камеры. Оно позволяет плавно менять фокусное расстояние и настраивать параметры съёмки, включая фокус и баланс белого, без использования сенсорного интерфейса.

xiaomi-17-ultra-leica-edition_01

По технической части Leica Edition полностью повторяет стандартный Xiaomi 17 Ultra. Смартфон оснащён процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, плоским 6,9-дюймовым дисплеем, аккумулятором на 6800 мА·ч с проводной зарядкой 90 Вт и беспроводной 50 Вт, а также защитой IP69, NFC и UWB.

xiaomi-17-ultra_0001
xiaomi-17-ultra_0002
xiaomi-17-ultra_0003
xiaomi-17-ultra_0004

Основная камера построена на дюймовом сенсоре Omnivision OV50X с технологией LOFIC для расширенного динамического диапазона. Перископный модуль Samsung HPE на 200 Мп обеспечивает оптический зум в диапазоне 3,2×–4,3× и съёмку с эквивалентным фокусным расстоянием до 400 мм без заметной потери деталей. Дополняют систему ультраширокоугольная и фронтальная камеры по 50 Мп. Поддерживается запись видео в 4K до 120 кадров в секунду и расширенный HDR с алгоритмами обработки от Leica.

xiaomi-17-ultra-leica-edition_1

Отдельно Xiaomi отмечает поддержку проецирования рабочего стола смартфона на iPhone — функция станет частью всей линейки Xiaomi 17 Ultra.

Цены на Xiaomi 17 Ultra Leica Edition составляют $1135 за версию 16/512 ГБ и $1275 за конфигурацию 16 ГБ/1 ТБ. В комплект входят магнитный бампер, крышка на объектив и фирменный шнурок.

