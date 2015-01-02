Windows 10 получит радикальное изменение дизайна

Похоже, что осенью этого года операционную систему Windows 10 ждёт масштабное обновление. Новинка фигурирует под кодовым названием Sun Valley (21H2). И она, как утверждается, получит радикальное изменение дизайна.

В компании решили отказаться от острых углов в пользу скруглённых. Они будут задействованы по всей системе — в «Пуске», системных приложения, быстрых настройках и так далее. Но это ещё не всё.

Само меню «Пуск» отделят от панели задач, а его содержимое переработают. Быстрые настройки и уведомления разделят на визуально отделённые друг от друга блоки, а их сами улучшат. Таким образом, панель уведомлений станет похожей на версию в Windows 10X. Не исключено, что значки переместят в центр, сейчас они сгруппированы слева.

На панели задач также появится отдельное меню погодой, новостями и полезной информацией. Система будет формировать «умную ленту» с персональными данными. Также отмечено, что в многоэкранных конфигурациях система будет запоминать, какое окно должно быть открыто на каком дисплее. Это сохранится даже после отключения экрана.

Для устройств сенсорными экранами обещаны жесты, а для англоязычных пользователей ассистента Cortana добавят минималистичный интерфейс голосового ввода. К сожалению, о появлении русского языка ничего не говорится. Ожидается, что новинка выйдет в октябре.