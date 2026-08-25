Аксессуары для Samsung Galaxy S26 FE появились в продаже до анонса
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Аксессуары для Samsung Galaxy S26 FE появились в продаже до анонса

Южноафриканский магазин преждевременно открыл продажи чехлов с поддержкой Qi2.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 01:00
Аксессуары для Samsung Galaxy S26 FE появились в продаже до анонса

Южноафриканский ритейлер Dress Your Tech раньше времени сообщил о скором появлении в продаже линейки защитных аксессуаров для еще не представленного официально смартфона Samsung Galaxy S26 FE.

В ассортименте магазина появились чехлы и комплекты с защитными стеклами, оснащенные встроенными магнитными кольцами для беспроводной зарядки стандарта Qi2.

Новые чехлы для смартфона доступны в цветах Blueberry, Pistachio, Graphite, а также в розовом и прозрачном исполнении.

Полноценный анонс новинок Samsung запланирован на двадцать седьмое августа.

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