Аксессуары для Samsung Galaxy S26 FE появились в продаже до анонса

Южноафриканский ритейлер Dress Your Tech раньше времени сообщил о скором появлении в продаже линейки защитных аксессуаров для еще не представленного официально смартфона Samsung Galaxy S26 FE.

В ассортименте магазина появились чехлы и комплекты с защитными стеклами, оснащенные встроенными магнитными кольцами для беспроводной зарядки стандарта Qi2.

Новые чехлы для смартфона доступны в цветах Blueberry, Pistachio, Graphite, а также в розовом и прозрачном исполнении.

Полноценный анонс новинок Samsung запланирован на двадцать седьмое августа.