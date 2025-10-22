РКН начал ограничивать работу Telegram и WhatsApp в России

Роскомнадзор начал принимать меры по частичному ограничению работы мессенджеров Telegram и WhatsApp в России. Об этом рассказали РБК в пресс-службе ведомства.

По данным надзорной службы, частичные ограничения применяются «для противодействия преступникам». Роскомнадзор утверждает, что именно через эти мессенджеры чаще всего совершаются мошеннические действия, вымогательства и вербовка россиян в диверсионную или террористическую деятельность.

«Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы. Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров», — сообщили в Роскомнадзоре.

Проблемы с работой мессенджеров в России наблюдается уже второй день. 21 октября на сбои в работе Telegram и WhatsApp массово жаловались пользователи южных регионов России. В частности, наблюдаются проблемы с отправкой сообщений и загрузкой медиафайлов.