WhatsApp научат синхронизировать чаты между Android и iOS

В мессенджере WhatsApp скоро появится функция синхронизации чатов между устройствами Android и iOS. Это позволит использовать одну и ту же учётную запись на разных смартфонах, не теряя доступа к переписке.

Также ожидается, что WhatsApp позволит одновременно использовать одну учётную запись на четырёх девайсах. Возможно, эти функции станут доступны одновременно.

Сообщается, что на данный момент эта функция тестируется, потому её пока не анонсировали официально. Из-за этого неясно, как скоро новинка появится в релизной версии приложения.

Судя по имеющейся информации, пользователю нужно будет добавить в меню настроек дополнительные устройства, между которыми и будет происходить синхронизация. Для этого рекомендуется использовать Wi-Fi, поскольку объём загружаемых данных может быть велик, что вызовет перерасход трафика на 4G/LTE-соединении.

Отметим, что помимо планируемых нововведений, в мессенджере появилось и кое-что новое. Теперь там можно искать документы, файлы, фото и прочее во всех чатах. Пока что это доступно в рамках бета-версии и лишь на Android, однако в будущем наверняка появится на iOS, в десктопной и веб-версиях системы.